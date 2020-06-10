بترفعه عن الصغائر تزعم كل الفلسطينيين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دوما هناك كبار يترفعون عن الصغائر ويبرزون كقادة مميزون فى شعوبهم يحظون باحترام الموالف والمخالف ، وقليلون هم من حازوا اجماعا عليهم وقبل بهم الجميع واقر لهم حتى غرمائهم السياسيين بانهم قادة متفردون ، من هؤلاء الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامى فى فلسطين المرحوم المجاهد الدكتور رمضان عبد الله شلح الذى انتقل الى دار البقاء قبل يومين وورى الثرى بمقبرة الشهداء بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق والذى يحمل اسم عاصمة فلسطينيى الشتات .

رحل المرحوم شلح ابن غزة الصمود والاباء فبكاه الفلسطينيون فى الداخل والشتات دون نظر الى انتمائه السياسى والتنظيمى ، ولم يكن انتماؤه لحركة الجهاد الاسلامى – وهو أحد المؤسسين – حجر عثرة أمام توحد الفلسطينيين خلفه كرمز وقائد وطنى يترفع عن الصغائر ويمضى نحو هدف كبير يجمع الكل وهو مناهضة الاحتلال حتى يتم تحرير الأرض ويصلى الاحرار والشرفاء فى القدس ويكون اهل فلسطين قد عادوا اليها وطردوا جحافل المحتلين الذين لا حق لهم فى البقاء بهذه الأرض الطيبة .

رحل شلح وبكاه الفلسطينيون الذين رأوه مهموما بحل خلافات كل الفصائل اذ كان حريصا على وحدة الشعب الفلسطينى ساعيا بين فصائله كافة الى انهاء أى خلافات بينهم أو على الاقل تجميدها تماما فى ظل انشغال الجميع بمعركة التحرير ومواجهة العدو الغاصب للأرض القاتل لابناء الشعب الفلسطينى ، وكان المرحوم شلح يرى ان اثارة أى خلافات والتوقف عندها والانشغال بها لايخدم إلا العدو ، وإن اسرائيل وامريكا بجبروتهما وشدتهما وقوتهما لم يستطيعا كسر إرادة الشعب الفلسطينى وانهاء جذوة المقاومة المتقدة فيه ولن يستطيعا ذلك مادام الفلسطينيون متوحدون مترابطون صامدون ، وفى أى لحظة يختصم الفلسطينيون فى ما بينهم فان عدوهم سيكسب الجولة ضدهم لذا كان المرحوم شلح حريصا جدا على الوحدة الفلسطينية عاملا على حل أى مشكلة تعرقل مسيرة الوحدة لذا رأى فيه ابناء فلسطين زعيما لهم اجمعين لاحركة الجهاد فقط.

وبمثل ما كان دوره بارزا ومؤثرا فى الداخل الفلسطينى فقد كان الراحل يمثل أهم حلقات الوصل بين المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها ومحور المقاومة ، وكان ارتباطه المباشر بالمقاومة الاسلامية فى لبنان فاعلا ومؤثرا فى تطوير امكانيات وقدرات الفصائل الفلسطينية فى الداخل وهى تواجه العدو وتفرض عليه معادلاتها وتمنعه من تحقيق مايرجوه ، وبجهوده واخوانه المقاومين وبتنسيقه مع محور المقاومة فى لبنان وسوريا والجمهورية الاسلامية أصبحت غزة عصية على الصهاينة بكل جبروتهم ، وكان المرحوم شلح احد ابطال هذا النجاح والصمود الذى اتصفت به غزة لذا كان عزاؤه عند كل الغزاويين بل فى كل بيت فلسطينى فى الداخل والخارج .

رحمك الله يا قائد المقاومين وفخر المجاهدين ، كن مطمئنا ان من تركتهم خلفك ماضون على طريقك زاحفون الى القدس بالملايين فنم قرير العين واعلم ان المقاومة التى ارسيت دعائمها ستحقق حلمك ويتم طرد الغزاة المجرمين من أرض الرباط والجهاد بلادك فلسطين.