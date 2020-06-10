النيقرز يهددون حياة الناس والحكومة تتفرج

خاص الخليج 365 :

كثيرا مانبهنا ونبه غيرنا مشكورين الى ضرورة بسط هيبة الدولة وتطبيق القانون بشكل حازم وحاسم ، وكان الحديث وما زال يتردد عن خطورة الانفلات الامنى الذى تشكله عصابات النيقرز وتهديدها لممتلكات الناس وحتى حياتهم الأمر الذى يستدعى التدخل الفورى من القوى الأمنية وحسمها الكامل لهذا الخطر ، وسبق ان كتبنا فى هذه الزاوية – كما كتب اخرون فى اكثر من موقع – عن ضرورة وضع حد لهذا الخطر الذى بات يستشرى ويتمدد فى العديد من المناطق ساخرا من الحكومة والقوى الأمنية ولسان حاله يقول انى لن أقصر نشاطى على الأطراف فحسب وانما ستجدونى فى وسط البلد ، فبعد ان بدأت هذه العصابات اجرامها فى الأطراف مستغلة عدم التغطية الأمنية الشاملة فرأيناها فى اقاصى الحاج يوسف وامبدات ومايو واطراف الثورات البعيدة ، ونشاط هؤلاء المجرمون فى مناطق الاسكان بالثورة وامبده وفى صالحة جنوب أمدرمان .

بعد ان كانت التفلتات فى هذه المناطق ولم تحسمها السلطات ولم تضع حدا لها بكل آسف اذا بها تتقدم سريعا حتى داهمت يوما عمارة السلام فى قلب السوق العربى (موقف جبرة سابقا) ، ونهبت المحلات التجارية وذهبت دون ان يتم القبض عليها ، وناشدنا السلطة ان تفرض هيبة القانون وتضرب بيد من حديد على المتفلتين وتوقف التهديد المستمر للناس فى ممتلكاتهم وحياتهم الذى تمثله هذه العصابات المجرمة لكن لم يحدث تحرك جدى ولم يتم تصد لهذه العصابات المتفلتة مما شجعها للظهور مؤخرا فى الجريف شرق وبرى ، وقد تم تبادل رسالة عبر الوسائط تقول :

الان عصابات النيقز باعداد كبيرة داخل البراري يحملون السواطير وتحديدا دخلوا بشارع مستشفي الامل وجزء تحرك علي رويال كير ، وقد نهبوا رجلا وابنه الان واخذوا هواتفهم ، الحذر الحذر فالاعداد كبيرة جدا ويرتدون زيا موحدا .

وبعد اقل من ساعة تم تبادل هذه الرسالة :

الحمد لله تم القبض على مجموعة منهم بالقرب من مستشفى رويال كير ، وقد تصدى لهم أسود البرارى وقبضوا على بعضهم وسلموهم للشرطة فالتحية لاسود البرارى..

ان ماجرى فى هذه المناطق يحتاج إلى وقفة جادة وقوية حتى يتم وضع حد لهذا التفلت الخطير ، وعلى شباب كل منطقة ان ينظموا انفسهم ويحموا اهلهم من هذه العصابات المجرمة ان فشلت السلطات فى التصدى لها ، ولابد من توجيه تحية للاحرار فى برى والجريف شرق الذين تصدوا للمجرمين وهزموهم ، وليحذو بقية الشباب حذو هؤلاء الابطال.