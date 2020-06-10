عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 10 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

إزالة التمكين : تنهي خدمة عدد من العاملين بمؤسسات الدولة وتكشف نثرية البشير الشهرية

علي كوشيب يسلم نفسه طوعا للمحكمة الجنائية الدولية

مساعدات اماراتية تحمل 38 طنا من هيئة آل مكتوم الخيرية لمجابهة الكورونا بالبلاد

وزير المالية: شكّلنا لجنة لمعالجة العجز في سداد الأجور

عضو السيادي الاستاذة عائشة موسي تشيد بدور المراة في زيادة الانتاج ودعم الاقتصاد

الجريدة

التحالف الوطني السوداني يدعو مكونات ثورة ديسمبر للوحدة

تجمع الزراعيين : خلافات المهنيين تخدم الثورة المضادة

ولاية الخرطوم إنزال عقوبات مالية كبيرة على المخابز المخالفة للاوزان

جعفر خضر : عساكر مجلس السيادة يعطلون العدالة برمتها خوفا على انفسهم

ارتفاع أسعار الخضروات بالمتمة وشكاوى من عدم توفر الجازولين

البجا القيادي والمعارض يوقعان وثيقة تحالف

علي كوشيب يسلم نفسه طوعاً للمحكمة الجنائية الدولية

لجنة التمكين تصادر طائرة خاصة بالمؤتمر الوطني المحلول

غرفة كورونا: عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية سيطيل امد حظر التجوال الصحي

النيل الدولية

كوشيب في قبضة الجنائية

لجنة إزالة التمكين: 20 مليون دولار كانت تورد في حساب البشير الشخصي شهريا

مصادرة طائرة خاصة من (المؤتمر الوطني)

لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة (651) موظفاً بالوزارات والمؤسسات الحكومية

(185) إصابة جديدة بكورونا و (17) حالة وفاة

الطوارئ الصحية تلغي مقترح تحميل العالقين تكاليف الحجر

آخر لحظة

لجنة التمكين : 20 مليون دولار تودع شهريا في حساب خاص للبشير

توقف ميناء بورتسودان عن العمل

حكومة الخرطوم تتوعد المخابز المخالفة بعقوبات مالية رادعة

الاتحادي (الموحد) : العلمانية وفصل الدين عن الدولة مطالب عادلة

صوت الأمة

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التحالف الوطني السودامي: العقد الاجتماعي يعبرعن لغة السودان الجديد

إزالة التمكين: حساب خاص للبشير يستخدم في تجارة العملة

تأكيداً لما نشرته “صوت الأمة” كوشيب في قبضة الجنائية

لجنة التمكين تفتح بلاغا ضد الصادق الرزيقي

أخبار اليوم

وفدا الحكومة وحركات الكفاح يواصلان بحث الترتيبات الامنية لمسار دارفور

استئناف المفاوضات المباشرة بشأن سد النهضة

علي كوشيب يسلم نفسه طوعا للمحكمة الجنائية الدولية

بيان من حركة جيش تحرير السودان بشأن إستسلام المطلوب دوليا { علي كوشيب } للمحكمة الجنائية الدولية

أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية بمحلية جبل أولياء

مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيسي يصدر بيانا بشأن سد النهضة

الوطن

الوطن تنشر التفاصيل الكاملة لقرارات لجنة تفكيك التمكين

حساب شخصي للمخلوع تورد فيه (٢٠) مليون دولار شهرياً

إنهاء خدمة (٦٥١) موظف بسبب التمكين وحجز عدد من الصرافات والشركات

ضبط طائرة مملوكة للوطني وحسابات ضخمة ودفعيات لشخصيات بارزة

حجز مؤسسة سودان فاونديشن المملوكة لأسامة عبد الله

الحكومة والحركات.. تواصل التفاوض واتفاق على عدد من القضايا

الخارجية:جهود لعودة العالقين دون تحميلهم تكاليف الحظر

القبض على القيادي الاسلامي أحمد عبد الرحمن

السوداني

لجنة تفكيك الانقاذ تنهي خدمة مئات العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية

“الفكي سليمان” نثرية شهرية للرئيس المعزول بمبلغ 20 مليون دولار في حساب باسمه

عبد الواحد محمد نور يوضح العلاقة بينهم ومجلس الصحوة الثوري

مجلس الأمن القومي المصري يناقش ملف سد النهضة

مناوي: نطالب بإبقاء دارفور تحت فصلها السابع لحين تغيير الأوضاع

النيابة تلقي القبض على الإسلامي البارز أحمد عبد الرحمن واللواء «م» محمد عوض الكريم أبو سن

وكالة السودان للأنباء “سونا”

التعايشى: أطراف مفاوضات السلام تتفق على قضايا أسس الحكم والإدارة

حمدوك يستقبل وفد الحزب الاتحادي (الموحد)

وفدا الحكومة وحركات الكفاح يواصلان بحث الترتيبات الامنية لمسار دارفور

الخارجية: الجهود مستمرة لعودة العالقين دون تحميلهم تكاليف الحجر الصحي

كوفيد-19: تسجيل (185) اصابة جديدة و(17) حالة وفاة

الجنائية تعلن احتجاز كوشيب بعد تسليم نفسه في أفريقيا الوسطي

الفكي: بلاغات جديدة في مواجهة المعزول والتوصل لحساب مركزي للوطني

وجدي: لن نترك احدا نهب اموال الشعب

لجنةتفكيك نظام الثلاثين من يونيو تحجز على عدد من الصرافات

لجنة إزالة التمكين تحجز على أموال وممتلكات عدد من الشركات

لجنة ازالة التمكين تسترد طائرة خاصة لحزب المؤتمر الوطني المحلول

وصول مساعدات اماراتية من المستلزمات والمعينات الطبية لمواجهة كورونا

قرارات بإنهاء خدمة ٦٥١ من العاملين بالمؤسسات بسبب التمكين

لجنة ازالة التمكين تعلن الحجز على مؤسسة سودان فاونديشن

كسلا: توجيه بمزاولة جميع العاملين لاعمالهم بالمواقع المختلفة

تنسيق بين المزارعين والبنك الزراعي للتمويل عبر التفاتيش بالجزيرة

مبادرة لرابطة الإعلاميين بالجزيرة للحد من إنتشار كورونا

والي الجزيرة يقف على تطهير المصارف والمجاري بمدني

فتح جزئي لأسواق محلية القرشي بالجزيرة