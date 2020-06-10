سفير قطر لدى تركيا يكشف شروط بلاده لحل الأزمة الخليجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد السفير القطري في تركيا، سالم مبارك آل شافي، أن بلاده منفتحة على أي مبادرة صلح حقيقية لرفع الحصار المفروض عليها من جيرانها.وأوضح آل شافي في حوار مع وكالة “الأناضول”، مساء اليوم الثلاثاء، أن أبواب قطر مفتوحة أمام أي بادرة صلح حقيقية ترفع الحصار أولا عن بلاده، وتحترم سيادتها وتمتنع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وتحترم القانون الدولي ومبدأ المساواة بين الدول.وقال آل شافي: “نحن منفتحون دائما للنقاش والحوار الحضاري غير المشروط، والمبني على أسس المساواة واحترام السيادة والقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مشددا على أن “أي مبادرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن دولة قطر لا يمكن أن تقبل تقويض سيادتها، ولا تقبل أي وصاية أو إملاءات من أي طرف”.وتعليقا على إمكانية انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي، قال آل شافي إن “الحصار الجائر فشل في تحقيق النتائج المرجوة منه، إلا أنه نال بشكل كبير من مصداقية مجلس التعاون الخليجي، ورغم ذلك، مازلنا ملتزمين بالمجلس الذي تم تفريغه من مضمونه، ولابد من إعادة تفعيله ليعمل على رأب الصدع بين دول الخليج”.