عاجل.. مصادرة حسابا مصرفيا للبشير وغلق مكاتب صرافة مولت نظامه

الثلاثاء 9 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد السودانية، الثلاثاء، أنها عثرت على حساب مصرفي خاص باسم الرئيس السابق عمر البشير برقم ”2616“ يتقاضى من خلاله مبلغا بواقع 20 مليون دولار شهريا.



وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة المناوب، محمد الفكي سليمان، إن اللجنة ستكشف تبديد البشير لأموال بملايين الدولارات، مضيفا ”فتحنا بلاغا في البشير كموظف عمومي بدد من خلاله هذه الأموال العامة“.

وأفاد أن الحساب الشخصي للرئيس المخلوع كان يستخدم في تجارة العملة.

وذكر في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن اللجنة وصلت لأحد الحسابات المركزية التي تمول حزب المؤتمر الوطني المنحل.

وعلى صعيد متصل، أصدرت اللجنة قرارا بإنهاء خدمة 98 مستشارا بوزارة العدل بدرجات مختلفة، بالإضافة إلى إنهاء خدمة 26 آخرين بالصندوق القومي للتأمين الصحي، وإنهاء خدمة 21 بوزارة العمل والرعاية الإجتماعية، و16 من الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإنهاء خدمة 230 من العاملين بديوان الذكاة، إلى جانب إنهاء خدمة 148 من الوحدات التابعة لوزارة شؤون مجلس الوزراء، و 7 من العاملين بالمجلس القومي للسكان، و 42 من العاملين بمفوضية العون الإنساني، و56 من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، و 7 من العاملين بمجلس السيادة الانتقالي.

وأعلنت اللجنة وضع يدها على منظمة ”سودان فاونديشن“ المملوكة للقياديين بحزب البشير، أسامة عبدالله وكمال عبداللطيف، وأشارت إلى أن بعض المؤسسات والمنظمات استخدمت لغسيل الأموال وتغذية حزب البشير من مال الدولة.

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وحجزت اللجنة شركات الصرافة ”اليمامة، الهجرة، أرجين، الرائد، الفجر، ليره، دينار، وافة، باب المندب، الأفريقية للصرافة المحدودة، وشركة الراسل للتحاويل المالية“، وقالت إنه تم حجزها وتسجيلها باسم وزارة المالية.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح، إن اللجنة حجزت على شركة ”لازوتين“، بالإضافة إلى شركة ”بتروباش“ للأنشطة المحدودة، واسترداد أسهم بشير حسن بشير عثمان، وحجز شركة حريصة للاستثمار المحدودة، وشركة ”عقاركو“ الدولية واسترداد أسهمها، وتسجيلها، وشركة منتجات البترول المحدودة واسترداد أسهمها، وتسجيلها جميعا لصالِح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك عمليات غسيل أموال معروفة تمت بواسطة عدد من الشركات.

وقال صالح إن الإعلامي المقرب من نظام البشير، الطاهر حسن التوم، تسلم مبلغ 5 مليار و959 مليون جنيه، بالإضافة إلى 250 ألف دولار.

وأشار صالح إلى أن نظام البشير وضع ما يعرف بـ ”الحساب التجميعي“، وهو الحساب الذي يستخدم لتجميع أموال الحكومة من النفط بواسطة الشركات ويتم الدفع منه للإعلاميين، موضحا أن قطاع الإعلام تسلم 250 ألف دولار في العام 2018، و 136 ألف دولار لصالح قناة الشروق، و7 مليارات لحزب البشير.

وكشف أن حزب البشير اشترى طائرة خاصة، ودفع مبلغ 4 ملايين دولار في يونيو/ حزيران، و200 ألف دولار للصيانة في يوليو/ تموز، وقال إنه تم تأسيس شركة ”جيك ون“ للطيران واستيراد طائرة من دبي، وأكد أن كل العملية تمت بواسطة غسيل الأموال.

وأوضح صالح أنه تم حجز ومصادرة واسترداد شركة ”جيك ون“ للطيران، وتم تقييد دعوى جنائية والطائرة الآن في مطار الخرطوم.

وتسعى لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد، لإنهاء تمكين نظام البشير في السلطة خلال حكمه البالغ 30 عاما ”1989- 2019″، ومحاسبة قادة البشير على عمليات الفساد.