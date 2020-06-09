عاجل.. البشير تقاضى 20 مليون دولار بشكل غير شرعي

الثلاثاء 9 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، الثلاثاء، عن إنهاء خدمة 651 من العاملين بمؤسسات الدولة والحجز على أصول وممتلكات 10 شركات تحويل أموال لتبعيتهم لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.



وأكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجدي صالح، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالقصر الجمهوري، استرداد طائرة خاصة لحزب المؤتمر الوطني المنحل (حزب البشير) كان قد اشتراها من أموال الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة أصدرت قرارًا باسترداد الشركة لصالح وزارة المالية وحجز جميع ممتلكاتها وأصولها.

وكشف صالح، عن أن الطائرة تم الحجز عليها بمطار الخرطوم حاليًا، مؤكدًا أن آخر صيانة للطائرة كانت قد تكلفت 200 ألف دولار.

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من ناحيته، كشف الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد محمد الفكي سليمان، عن توصل اللجنة لحساب خاص باسم الرئيس المخلوع كان يتم فيه توريد 20 مليون دولار شهريًا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية.

فيما قال صلاح مناع، عضو اللجنة خلال المؤتمر الصحفي، إن اللجنة العليا لتفكيك نظام البشير حجزت اليوم على مؤسسة سودان فاونديشن التي يعمل بها القياديان في نظام الرئيس المخلوع، أسامة عبدالله، وكمال عبداللطيف.

وأوضح مناع، أن هذه المنظمة تدير مؤتمرات واجتماعات لفلول الثورة المضادة، وستتم موافاة المواطنين بالقرارات الخاصة بها في القريب العاجل، مبينًا أن هناك الكثير من المنظمات الشبيهة التي تعمل من إجهاض ثورة الشعب.

وأكد مناع، أن الفترة المقبلة ستشهد وضع يد اللجنة على ملفات اقتصادية مهمة، لافتًا إلى أن هناك بعض المنظمات الخيرية تعمل لصالح تنظيم المؤتمر المنحل.