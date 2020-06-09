البنك الزراعي بدنقلا يتسلم (280) الف جوال قمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ترأس الامين العام لحكومة الولاية الشمالية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد اليوم بدنقلا الاجتماع المشترك الذي ضم وفد اللجنة العليا الاتحادية لمتابعة استلام محصول القمح من المزارعين عبر البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي برئاسة الدكتورة ست النفر ابراهيم واعضاء اللجنة العليا الولائية لشراء القمح للمخزون الاستراتيجي. واستعرض الاجتماع موقف استلام المنتج من المزارعين والمنتجين والمعوقات التي تواجه سير عمل اللجنة حيث بلغت جملة الكميات التي تم استلامها بواسطة البنك الزراعي حتي الان 280 الف جوال فيما بلغت جملة الكميات التي دخلت لمطاحن الفردوس بدنقلا 80 الف جوال.

وامن الاجتماع علي ضرورة معالجة جميع المشاكل التي تواجه عمليات استلام القمح للمخزون الاستراتيجي مع تكثيف العمل الاعلامي وتبصير المزارعين بضرورة الاسراع في تسليم المنتج لفروع البنك الزراعي المنتشرة بالولاية الشمالية.

واكدت الدكتورة ست النفر ابراهيم رئيس وفد اللجنة العليا الاتحادية في تصريح لـ(سونا) ان اللجنة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والذي بدوره قام بتشكيل فرق للطواف علي الولايات المنتجة للقمح للوقوف علي سير عمليات استلام المنتج من المزارعين لصالح المخزون الاستراتيجي والمساهمة في حل المشاكل التي تواجه عمل اللجان العاملة في هذا المشروع .

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واشادت بانتاجية هذا الموسم الاانها اوضحت ان موقف استلام القمح من المزارعين للبنك الزراعي حتي الان يعتبر ضعيفا الشي الذي يستوجب من الجميع تضافر الجهود من كافة القطاعات والمؤسسات خلال الفترة القادمة وذلك من اجل تأمين قوت المواطن ودعما للامن الغذائي والاقتصاد القومي.

من جانبه اكد مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية رئيس اللجنة العليا الولائية لحصر وشراء القمح عبر البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي المهندس عماد محمد علي ان اللجنة ستواصل عملها وجهدها لاستلام كل الكميات المنتجة من القمح للمخزون الاستراتيجي مشيرا الي ان اللجنة قامت بزيارات ميدانية لعدد من مواقع انتاج القمح والجلوس مع المزارعين ولجان المقاومة وقوي إعلان الحرية والتغيير لاسراع العمل ومعالجة بعض المعوقات خاصة بمشروعي الحمداب وامري الزراعيين مضيفا ان وفد اللجنة العليا الاتحادية برئاسة الدكتورة ست النفر ابراهيم سيقوم يوم غد الاربعاء بزيارات لعدد من المشاريع الزراعية ومطاحن الفردوس بدنقلا للوقوف علي الكميات المستلمة حتي الان.

الي ذلك أوضح عضو وفد اللجنة العليا ممثل قوي إعلان الحرية والتغيير الاستاذ فيصل شبو ان تسليم القمح للمخزون الاستراتيجي يعتبر عمل وطني كبير لضمان استقرار سلعة القمح بالاسواق بعيدا عن المضاربات والتهريب وتشجيعا للمزارعين والانتاج وضمانا للتمويل في المواسم القادمة وحماية لاهداف الثورة السودانية ونجاحا للفترة الانتقالية .