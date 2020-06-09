عقوبات مالية كبيرة على المخابز المخالفة للأوزان بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكدت لجنة مراقبة ومتابعة وضبط إنسياب السلع الإستراتيجية بولاية الخرطوم، ضرورة المضي قدماً في تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة المخالفات تجاه السلع الإستراتيجية المدعومة من الدولة، حيث باشرت المحاكم خلال هذا الأسبوع توقيع غرامات مالية كبيرة على المخابز المخالفة لأوزان الخبز وصلت إلى مائة ألف جنيه.
وقررت اللجنة في إجتماعها برئاسة مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د. أبوبكر محمد نور اليوم الثلاثاء، إصدار أوامر محلية لمجابهة المخالفات التي لم ترد في قانون الطورائ.
واستمعت اللجنة إلى تقرير حول موقف إنسياب دقيق الخبز وإستلام المخابز حصتها كاملة من الدقيق، وأن الصفوف التي عادت في بعض المناطق سببها قطوعات الكهرباء ونقص العمالة وتأخر ورديات المخابز. وطالب الإجتماع بإصدار قرار يُحدد ساعات العمل بالمخابز لمعالجة ظاهرة الصفوف.
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