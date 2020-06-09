الري: أعمال الصيانة الصيفية سارت بأفضل مما كان متوقعاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جدد مدير عمليات الري بالجزيرة والمناقل عبد السلام محمد صالح، التأكيد على أن أعمال الصيانة الصيفية سارت بصورة أفضل مما كان متوقعاً، نسبة للأوضاع الناجمة عن انتشار جائحة “كورونا” والحظر الصحي.

وقال عبد السلام رداً على التشكيك في ضعف الاستعداد للموسم الصيفي ، إن مهندسي الري المنتشرون بالمشروع بذلوا جهداً مقدراً رغم بيئة العمل المحيطة بهم والعمل ليلاً في رمضان. وأكد أن حصر الأعمال المطلوبة للصيانة والتأهيل بالمشروع بدأ منذ شهر فبراير.

وأعلن عبد السلام عن فتح وإنسياب المياه بالترعتين (الجزيرة والمناقل)، وأن عملية توزيع المياه بالمواجر والفروع لتعلية المناسيب جارية الآن بهذه القنوات والوصول إلى منسوب التمام استعداداً لتنفيذ طلبات المياه لمحاصيل العروة الصيفية. وأكد أن الأعمال المدنية جارية في إزالة الإطماء من أمامات المنظمات بالفروع والمواجر ومواقع الاختناقات المستهدفة، بالتركيز على إزالة الإطماء من مواقع الاختناقات بالمصارف.

وكشف عبد السلام عن اكتمال أكثر من (95%) من أعمال نظافة السايفونات والمعابر المستهدفة في كل المواقع بالمشروع، بجانب اكتمال نظافة الإطماء من أمامات قناطر الترعة الرئيسية من قنطرة كيلو 114 مساعد إلى كيلو 169 بنسبة (100%). ونوه إلى أنه تمت نظافة أشجار مسكيت من بعض المواقع بالترعة الرئيسية للجزيرة، وأوضح أنه جارٍ التنفيذ في أعمال ردميات لدورنات الترع التي تغذي المصارف.

وأعلن عبد اللعسلام اكتمال أعمال التكسية الحجرية بالمواقع المستهدفة بالترعة الرئيسية (قنطرتي ك 77 وك 108) لهذا العام بنسبة (97%)، وذكر أن العمل يجري الآن في ردم بعض أبوعشرينات غير المستهدفة للزراعة بالموسم الصيفي، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية في بعض الأقسام.