ارتفاع الدولار ل(143) جنيها بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عاودت أسعار العملات الأجنبية الارتفاع ل_(143) جنيها بالسوق الموازي مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد توقف دام أسابيع.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 143 مقارنة ب141 جنيها أمس الأول فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 35جنيها والدرهم الإماراتي 37.5جنيها

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض خاصة مع عودة القطاع المصرفي للعمل ما اتاح للكثير من تجار العملة

العودة بشكل أكبر مما كان عليه قبل فتح المصارف ابوابها خاصة مع نشاط التحويلات من الخارج لأغراض الاستيراد.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال الايام المقبلة في حال رفع الحظر وعودة الأنشطة التجارية لطبيعتها. المادة السابقة وفرة في السيولة بالصرافات المقالة القادمة الري: أعمال الصيانة الصيفية سارت بأفضل مما كان متوقعاً

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