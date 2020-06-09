شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اكد موظفو مصارف بالخرطوم ل( السوداني ) اليوم ( الثلاثاء ) استمرار التغذية بالصرافات الآلية. وشهد مطلع الاسبوع الحالي ازدحاما ملحوظا من قبل العملاء تراجع حاليا.وقال موظف ببنك النيل الأزرق المشرق أحمد جلال ل( السوداني) إن هنالك وفرة في النقد بالصرافات نتيجة تغذيتها بمبالغ كبيرة مرة في اليوم ٫ لافتا الى أن وضع السيولة بالبلاد مطمئن وحركة السحب طفيفة خلال اليوم مقارنة بأول يوم لعمل المصارف .
واضاف موظف تغذية ببنك التضامن محمد حسن أن كافة البنوك تستلم مبالغ كبيرة من بنك السودان المركزي وتوزعها حسب الفروع ليحصل كل عميل على حاجته من النقد خلال فترة الحظر دون انقطاع ، مؤكدا استمرار التغذية يوميا بالصرافات
وقال إن هنالك مطالب من العملاء برفع سقف السحب من (2) الف جنيه لأنها لاتغطي احتياجات الأسرة في ظل الارتفاع المتصاعد في الاسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر وفرة في السيولة بالصرافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.