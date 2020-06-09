وفرة في السيولة بالصرافات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد موظفو مصارف بالخرطوم ل( السوداني ) اليوم ( الثلاثاء ) استمرار التغذية بالصرافات الآلية. وشهد مطلع الاسبوع الحالي ازدحاما ملحوظا من قبل العملاء تراجع حاليا.وقال موظف ببنك النيل الأزرق المشرق أحمد جلال ل( السوداني) إن هنالك وفرة في النقد بالصرافات نتيجة تغذيتها بمبالغ كبيرة مرة في اليوم ٫ لافتا الى أن وضع السيولة بالبلاد مطمئن وحركة السحب طفيفة خلال اليوم مقارنة بأول يوم لعمل المصارف .

واضاف موظف تغذية ببنك التضامن محمد حسن أن كافة البنوك تستلم مبالغ كبيرة من بنك السودان المركزي وتوزعها حسب الفروع ليحصل كل عميل على حاجته من النقد خلال فترة الحظر دون انقطاع ، مؤكدا استمرار التغذية يوميا بالصرافات

وقال إن هنالك مطالب من العملاء برفع سقف السحب من (2) الف جنيه لأنها لاتغطي احتياجات الأسرة في ظل الارتفاع المتصاعد في الاسعار.