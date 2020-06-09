نثرية شهرية للرئيس المعزول بمبلغ 20 مليون دولار في حساب باسمه

التاريخ: 09-يونيو-2020
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كشف الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال محمد الفكي سليمان، عن توصل اللجنة لحساب خاص باسم الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، ببنك أم درمان الوطني، كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية.
مضيفاً ثم تقليص المبلغ لعدة مرات إلى أن وصل إلى 3 مليون دولار في الأشهر الأخيرة قبل الاطاحة بالنظام.
وقال “الفكي” بحسب صحيفة السودانى ان اللجنة توصلت أيضا إلى عدد من الأشخاص يتسلمون الأموال من حساب الوطني المركزي من بينهم اعلاميون وقنوات وشخصيات بارزة سيتم الكشف عنهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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