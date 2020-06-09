لجنة ازالة التمكين تحجز على مؤسسة سودان فاونديشن

أعلن د. صلاح مناع ان اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة حجزت اليوم على مؤسسة سودان فاونديشن والتي يعمل بها القياديان في النظام البائد أسامة عبدالله وكمال عبداللطيف.

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وأوضح مناع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء اليوم بالقصر الجمهورى ان هذه المنظمة تدير مؤتمرات واجتماعات لفلول الثورة المضادة وسيتم موافاة المواطنين بالقرارات الخاصة بها في القريب العاجل مبينا أن هناك الكثير من المنظمات الشبيهة التي تعمل من إجهاض ثورة الشعب السوداني، وقال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ان اللجنة تعمل في تناغم وانسجام تام وتنجز عملها بكل جد في فحص الملفات التي تعمل عليها.

وقال مناع بحسب ( سونا ) ان الفترة القادمة ستشهد وضع يد اللجنة على ملفات اقتصادية مهمة مبينا أن هناك بعض المنظمات الخيرية في الظاهر وهي في حقيقتها منظمات تعمل لصالح تنظيم المؤتمر الوطني المحلول حيث كانت مهمتها رفد الحزب البائد باموال ضخمة عبر هذه المنظمات من حسابات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبعض الحسابات الخاصة.

واشار إلى حساب خاص كان يملكه الرئيس المخلوع و يستخدم في تجارة العملة، وقد إعترف هو بنفسه بذلك بجلسات محاكمته وتساءل مناع كيف لرئيس دولة ان يعمل في تجارة العملة ويسهم في رفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وزيادة التضخم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)