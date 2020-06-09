وفرة في السيولة بالصرافات

التاريخ: 09-يونيو-2020
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اكد موظفو مصارف بالخرطوم اليوم ( الثلاثاء ) استمرار التغذية بالصرافات الآلية. وشهد مطلع الاسبوع الحالي ازدحاما ملحوظا من قبل العملاء تراجع حاليا وبحسب صحيفة ( السوداني).قال الموظف ببنك النيل الأزرق المشرق أحمد جلال إن هنالك وفرة في النقد بالصرافات نتيجة تغذيتها بمبالغ كبيرة مرة في اليوم ٫ لافتا الى أن وضع السيولة بالبلاد مطمئن وحركة السحب طفيفة خلال اليوم مقارنة بأول يوم لعمل المصارف .
واضاف موظف التغذية ببنك التضامن محمد حسن أن كافة البنوك تستلم مبالغ كبيرة من بنك السودان المركزي وتوزعها حسب الفروع ليحصل كل عميل على حاجته من النقد خلال فترة الحظر دون انقطاع ، مؤكدا استمرار التغذية يوميا بالصرافات
وقال إن هنالك مطالب من العملاء برفع سقف السحب من (2) الف جنيه لأنها لاتغطي احتياجات الأسرة في ظل الارتفاع المتصاعد في الاسعار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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