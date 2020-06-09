وجدي صالح: استرداد طائرة خاصة لحزب المؤتمر الوطني المحلول امتلكها من أموال الدولة

التاريخ: 09-يونيو-2020
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كشف عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجدي صالح خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الاثنين، عن استرداد طائرة خاصة لحزب المؤتمر الوطني المحلول، كان قد اشتراها من أموال الدولة من دبي عبر شركة (جيت ون).
مضيفاً بحسب صحيفة السوداني إن اللجنة أصدرت قرارا باسترداد الشركة لصالح وزارة المالية وحجز جميع ممتلكاتها وأصولها مؤكدا ان الطائرة تم الحجز عليها بمطار الخرطوم حالياً وتابع : أن آخر صيانة للطائرة كانت قد كلفت 200 ألف دولار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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