الدعم السريع  تسلم حكومة محلية دنقلا معينات طبية وتنفذ حملة تعقيم ضد “كورونا

سلمت القافلة الصحية لقوات الدعم السريع للحد من جائحة كورونا حكومة محلية دنقلا معينات طبية تحتوي على كميات من الأدوية والمعقمات والكمامات والمحاليل الوريدية وأدوات لإصحاح البيئة ومنشورات توعية بأعراض الوباء والارشادات للوقاية من الوباء إضافة الى تنفيذ حملة تعقيم وتطهير للمستشفيات والمرافق العامة بمدينة دنقلا.

وبحسب اعلام الدعم السريع، أكد قائد القافلة الصحية العميد الركن/ زاهر محمد الامين أن القافلة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها قيادة قوات الدعم السريع للحد من جائحة كورونا في ولايات السودان المختلفة.

وأعلن عن جاهزية أفراد القافلة الصحية لتنفيذ برنامج القافلة لدعم ومساندة الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الوباء ، واضاف:(لن نبرح حاضرة الولاية حتى يتم تطهير وتعقيم كل المستشفيات والمرافق العامة والأسواق والاحياء السكنية حتى لو اخذ مننا شهر) .

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من جانبه ثمن المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الأستاذ محجوب الخليفة سعيد جهود قوات الدعم السريع في مكافحة جائحة كورونا وتقديمهم المساعدة لمواطني الولاية،ومضى قائلاً:(عندما كانت الحرب ضد كورونا توشح الدعم السريع سلاحاً آخر لحماية وطنه كما حماه بالسلاح وقت الحاجة) .

ورحب مدير الشؤون الصحية بالولاية الدكتورة نادية ابراهيم بالدور الكبير الذي تقوم به قيادة قوات الدعم السريع في مكافحة كورونا مؤكدة ان القافلة الصحية تساهم في رفع معنويات العاملين بالقطاع الصحي والمواطنين وتعزز الجهود للحد من انتشار الوباء.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)