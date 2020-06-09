عاجل .. لجنة تفكيك الانقاذ تنهي خدمة مئات العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية

أنهت لجنة تفكيك نظام الانقاذ، خدمة أعداد من العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية من الدرجة الخاصة حتى الدرجة الثامنة على النحو التالي وبحسب صحيفة السوداني تم إنهاء خدمة 98 من المستشارين بوزارة العدل، وعدد 21 من العاملين بوزارة العمل و 16 بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما تم إنهاء خدمة 230 من العاملين بديوان الزكاة، وزارة شئون مجلس الوزراء وعددهم 148، المجلس القومي للسكان 7، مفوضية العون الانساني 42، الامانة العامة لمجلس الوزراء وعددهم 56، الامانة العامة لمجلس السيادة وعددهم 7 من العاملين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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