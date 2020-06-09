توقف ميناء بورتسودان عن العمل

التاريخ: 09-يونيو-2020
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وفق مصادر موثوقة بالميناء الرئيس للبلاد.. أن حركة تفريغ البضائع متوقفة تماما منذ عدة أيام لتعطل كل الرافعات في نواحي الميناء وأقسامه.. وأكدت المصادر بحسب صحيفة اخر لحظة أن الرافعات الألمانية التي كانت تعمل في الميناء الجنوبي بكفاءة عالية تم استبدالها دون مبرر قبل سنوات برافعات صينية..تعطلت تماما ولم تعد تعمل..
والغريب في الامر كما علمت الصحيفة من عدة مصادر أن هناك قرار بمنع السفن من استخدام رافعاتها في انزال الحاويات دون عذر منطقي.. ما يسبب للتجار ضررا كبيرا بتأخر السفن ودفعهم لرسوم ميناء دون مبرر.. وشكا عدد من اصحاب الحاويات من ارتفاع بوليصة الشحن من كل مواني العالم لميناء بورتسودان مايفوق سعر موانئ بعده وذلك لمعرفة شركات النقل البحري بتلكؤ الميناء في التفريغ..وناشد المتضررون رئاسة الوزراء للتدخل ومعرفة صاحب المصلحة في تعطيل ميناء البلاد الأول ..وحل الإشكال قبل وقوع كارثة اقتصادية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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