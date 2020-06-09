قرار صادم من ترامب يفاجئ مسؤولين كبارا في إدارته!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت وكالة “رويترز” عن خمسة مصادر وصفتها بـ”العليمة”، قولها إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض القوات الأمريكية في ألمانيا فاجأ عددا من كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارته. وقالت “رويترز” إن وزارة الدفاع لم تتلق حتى الآن أمرا رسميا بتنفيذ هذا القرار.وقال مسؤول أمريكي رفيع، يوم الجمعة الماضية، إن ترامب قرر سحب 9500 جندي من ألمانيا أحدأقوى حلفاء الولايات المتحدة بما يخفض عدد القوات فيها إلى 25 ألفا من 34500 جندي.وقال المسؤول إن هذا القرار نابع من جهد بذلته القيادة العسكرية الأمريكية على مدار أشهر، وأنه لا علاقة له بالتوتر بين ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أحبطت خطته لاستضافة قمة يحضرها شخصيا زعماء مجموعة السبع هذا الشهر.غير أن مصادر أخرى مطلعة على هذه المسألة قالت إن عددا من المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) فوجئوا بالقرار وقدموا تفسيرات تتراوح من شعور ترامب بالإهانةبسبب قمة السبع الكبار إلى نفوذ ريتشارد جرينل السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا وهو من الموالين لترامب.ولم تستطع “رويترز” تحديد ما إذا كان جرينل لعب دورا مباشرا مع ترامب في اتخاذ القرار. وقد استقال جرينل من منصبه في أول يونيو/ حزيران الجاري، وفقا لما قالته متحدثة باسم وزارة الخارجية.وأحالت وزارتا الدفاع والخارجية الأسئلة على مجلس الأمن القومي في البيت الابيض الذي رفض التعليق.