شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، أن الظروف باتت متاحة لتفويج الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة إذا ما أعلنت السلطات السعودية أنها مستعدة لاستقبال الحجاج.ونوه رشيديان، خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنسيق التابع لبعثة قائد الثورة إلى الحج ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية، إلى اقتراب موسم حج التمتع لهذا العام، داعيا إلى تأسيس لجنة عليا بهدف مناقشة القضايا ذات الصلة بهذه الفريضة الإلهية، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.وأوضح رئيس منظمة الحج الإيرانية، أن “هذه اللجنة ستعنى بدراسة المستجدات والقضايا المحتملة خلال موسم الحج القادم”.وكانت السلطات السعودية قالت إن الحج والعمرة معلقان لاشعار اخر، رغم تخفيف القيود والإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الظروف باتت متاحة”… إيران تنتظر إعلانا مهما من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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