والي القضارف وامين الزكاة يبحثان دعم مشاريع التنمية بالولاية

حث الامين العام لديوان الزكاة احمد عبد الله عثمان بمكتبه اليوم مع والي ولاية القضارف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم كيفية دعم مشاريع التنمية والمشاريع الصحية ومشاريع المياه بالولايه.
واكد الامين العام لديوان الزكاة بحسب ( سونا) اهتمام الديوان بدعم مشاريع التنمية بكل ولايات السودان واعدا بدعم مشاريع المياه والتنمية والصحة بولاية القضارف خاصة مشاريع المياه علي المناطق الحدودية، واشار الى اهتمام الديوان بتمليك المشاريع الإنتاجية التي تخرج الفرد من دائرة الفقر الي دائرة الانتاج .
وثمن والي ولاية القضارف دور ديوان الزكاة بالولاية في الشراكة وتنفيذ العديد من مشاريع التنمية والمياه ودعم الاسر الفقيرة خاصة في شهر رمضان باكثر من (٦٠٠) مليون جنيه لاكثر من (١٣٩) الف اسرة ووقفته في احداث محلية الفشقة الاخيرة التي قدم من خلالها الديوان الغذاء والماؤي للمحتاجين مؤكدا ان مشاريع التنمية بالولاية التي تمثلت في توطين العلاج بالداخل بصناعة محطة اكسجين والشبكة الداخلية لمياه القضارف وسد القدمبلية تسهم في تطوير الولاية وتقديم خدمات افضل للمحتاجين وتسهم في مضاعفة حصيلة جباية الزكاة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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