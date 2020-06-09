لجنة طوارئ الخريف بالدندر تقف على جاهزية المعابر

ضمن الاستعدادات لمجابهة فصل الخريف وقفت لجنة طوارئ الخريف بمحلية الدندر برئاسة الأستاذ مزمل عبدالصادق المدير التنفيذي لمحلية الدندر رئيس لجنة طوارئ الخريف بالمحلية على الجسور والمصارف والسدود بحضور أعضاء لجنة الطوارئ ومنظمة ( إيفاد) ووفد وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية ، حيث تفقد الوفد المعابر التي يجري العمل بها حاليا من قبل منظمة إيفاد بكل من (معبر ام محار ومعبر ود مصري) والتي شارفت علي الانتهاء

وأوضح عبدالصادق بحسب ( سونا ) ان هذه الأعمال تاتي ضمن استعدادات غرفة الطوارئ لمواجهة تحديات فصل الخريف خاصة انقطاع الطرق التي تربط المناطق الريفية بالمدينة مما تشكل عائقا لحركة المواطنين ، مشيدا بجهود منظمة (ايفاد) في دعم الخدمات الخاصة بأعمال التأهيل والترميم للمعابر والكباري بالمحلية .

وأوضح أن كبري باقراس قد شارف علي الانتهاء معربا عن شكره لشركة سنار للطرق والجسور التي سخرت كافة امكانياتها من الآليات العاملة بالمحلية وأشار الى ان لجنة الطوارئ بالمحلية قد باشرت أعمالها في فتح المصارف الرئيسية بالمدينة والسوق وتطهيرها لتصريف المياه وقال إن اللجنة في حالة متابعة مستمرة لتنفيذ كافة الخطط لمجابهة تحديات فصل الخريف .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)