بدء عمليات صيانة الطريق القومي بجنوب كردفان

شهد الامين العام لحكومة ولاية جنوب كردفان ممثل الوالي الاستاذ موسى جبر محمود بحي كلبا بكادقلي انطلاقة عمليات صيانة الطريق القومي الرابط كادقلي – الدلنج – الدبيبات . وأكد الزاكي عيسى المدير العام لوزارة البني التحتيه والتنمية العمرانية بولاية جنوب كردفان بحسب (سونا) ان عمل الصيانة بدأ بكادقلي والدلنج ويستمر حتي يكتمل بمحلية القوز بمدينة الدبيبات، وقال إن الشركة المنفذة لعملية الصيانة شركة المك نمر للطرق والجسور مؤكدا سعي وزارته الجاد في مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية بالولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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