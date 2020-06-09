احباط محاولة تهريب ذهب بولاية نهر النيل

تمكنت الادارة العامة للشرطة الامنية بولاية نهر النيل للمرة الثانية خلال 48 ساعة من تفكيك شبكة اجرامية لتهريب الذهب من مناطق التعدين واتخاذ إجراءات قانونية بمحلية ابو حمد.

وقال مدير الادارة العامة للشرطة الأمنية بحسب ( سونا ) ان ادارته بولاية نهر النيل تنفذ باحترافية مهنية خططها الرامية الي ضبط شبكات التهريب التي تتعامل بطرق غير مشروعة في السلع الاستراتيجية مما يتسبب في تخريب الاقتصاد الوطني .

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واضاف أن ادارته بالولاية توفرت لديها معلومات عن نشاط لشبكة شرعت في تهريب الذهب الخام من مناطق الانتاج الي ولاية الخرطوم ومنها الي خارج البلاد فتم تحريك فريق من فرعية ابوحمد للقبض علي أفراد التشكيل حيث تم تحديد مسار المركبة الصالون هونداي بدقة عالية وتتبعها متابعة لصيقة واستدراجها الي مكان الكمين في أطراف مدينة ابو حمد من الناحية الجنوبية وتم ضبط عدد 2 سبيكة ذهب زنة 3 كيلو و500 جرام من الذهب الخالص بحوزة متهم دون مستندات رسمية من الجهات المختصة وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت القيد 229 بقسم شرطة ابو حمد ومستمر التحري توطئة لتقديم اوراق البلاغ للعدالة .

وأكد مدير الادارة العامة للشرطة الامنية مقدرة ادارته علي حماية الاقتصاد الوطني من كل الأنشطة غير المشروعة والحفاظ علي ثروات البلاد .

واشاد فى تصريح له وفقا للمكتب الصحفي للشرطة بمنسوبي ادارته بولاية نهر النيل ويقظتهم في ضرب أوكار الجريمة وتوقيف المتورطين لصالح العدالة معلنا عن توفير كل المعينات لتعزيز الجهود في مكافحة الجريمة وتضييق الخناق علي الشبكات الإجرامية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)