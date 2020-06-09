غرفة (كورونا) : عدم الإلتزام بالإشتراطات سيُطيل أمد الحظر

طالبت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ (كورونا) بولاية الخرطوم، بضرورة التزام المواطنين بالضوابط والإشتراطات الصحية لتفادي الإصابة بالمرض وزيادة أعداد المصابين، وأشارت إلى أن عدم الإلتزام بالضوابط سيُطيل أمد الحظر الصحي.

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ودعت اللجنة في إجتماعها برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة الصيحة وزارة الصحة إلى تكثيف التوعية بخطورة المرض، والأجهزة الإعلامية إلى التصدى للرسائل السالبة التي تستهين بخطورة “كورونا” وإنكار وجودها.

وعلى صعيد آخر، وجهت اللجنة بتشغيل كل المراكز الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة وتقليل حركة المواطنين بين المستشفيات.

إلى ذلك، ناقش الإجتماع النقص والندرة في بعض الأدوية، وطالبت اللجنة بمعالجة مشكلات التصنيع الدوائي بين وزارة الصحة الاتحادية وأصحاب مصانع الدواء، والجلوس مع وزارة المالية لترتيب استيراد الدواء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)