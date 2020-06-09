وزير الدفاع يشيد بالتقدم في ملف الترتيبات الامنية

التاريخ: 09-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اشاد وزير الدفاع اللواء الركن (م) يس ابراهيم يس بالتقدم المحرز في ملف الترتيبات الامنية مع قادة حركات الكفاح المسلح جاء ذلك لدي لقائه بالقصر الجمهوري اليوم وفد التفاوض الحكومي للترتيبات الامنية في اطار لقاءاته الدورية للتعرف علي ملف السلام. Advertisements وحيا وزير الدفاع بحسب ( سونا )جهود الوساطة التي تبذلها دولة جنوب السودان ورئيسها فخامة الفريق اول سلفاكير ميارديت ورئيس لجنة الوساطة مستشاره للشؤون الامنية توت قلواك ونائبه د.ضيو مطوك واعضاء اللجنة وحكومة وشعب جنوب السودان ، كما حيا سيادته قادة حركات الكفاح المسلح علي جهودهم وتفهمهم واصرارهم علي الوصول الي سلام شامل في اقرب وقت. وكان رئيس لجنة الترتيبات الامنية الفريق ركن مهندس خالد عابدين الشامي قد قدم خلال اللقاء، تنويرا شاملا للسيد وزير الدفاع احتوي علي القضايا المطروحة في ملف الترتيبات الامنية في مسار المنطقتين ومسار دارفور، ووجهة نظر الحكومة فيها. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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