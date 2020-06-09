وجه أمين عام حكومة ولاية كسلا أرباب محمد الفضل، بمزاولة جميع العاملين أعمالهم بمواقعهم المختلفة اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء وفق مواقيت بدء الدوام الرسمي في السابعة والنصف صباحاً، مع الإلتزام بمواعيد نهاية الحظر في الساعة الحادية عشرة صباحاً إلا من يستثنيهم رئيس الوحدة لأداء أية مهمة حتى نهاية الدوام اليومي أو بعده.

ووجه أمين عام حكومة الولاية بحسب (سونا) اليوم الثلاثاء، الجميع بمراعاة الضوابط الصحية المعروفة والتقيد بموجهات أمر الطوارئ الصحية رقم (4)، بالذات فيما يلي إرتداء الكمامات وإجراءات السلامة الشخصية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بمزاولة جميع العاملين بولاية كسلا لأعمالهم غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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