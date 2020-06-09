عاجل.. قرار هام بشأن المخابز في الخرطوم

الثلاثاء 9 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكدت لجنة مراقبة ومتابعة وضبط انسياب السلع الاستراتيجية بولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة دكتور ابوبكر محمد نور المحجوب مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ضرورة المضى قدما في تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة المخالفات تجاه السلع الاستراتيجية المدعومة من الدولة حيث باشرت المحاكم خلال هذا الأسبوع توقيع غرامات مالية كبيرة على المخابز المخالفة لاوزان الخبز وصلت الى مائة ألف جنيه.

كما قررت اللجنة إصدار أوامر محلية لمجابهة المخالفات التي لم ترد في قانون الطورائ. فيما استمعت اللجنة الي تقرير حول موقف إنسياب دقيق الخبز وإستلام المخابز حصتها كاملة من الدقيق غير ان الصفوف التي عادت في بعض المناطق سببها قطوعات الكهرباء ونقص العمالة وتأخر ورديات المخابز، وطالب الاجتماع باصدار قرار يحدد ساعات العمل بالمخابز لمعالجة ظاهرة الصفوف.

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