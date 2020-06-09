أعراض (الكورونا) النخجي واللفحي والتنبلة والقرمعة والدفاع بالنظر!!.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• أعراض الكورونا (السياسية) 99 قطعة أرض ، وألف فدان زراعي وعلاوة للزوجة التانية (ولن نذل ولن نهان).
• وكضب كتير كدا.
• دُراب شديد.
• أنا حصل قبل كدا كذبت عليكم!!!!.
• نحن بنتكلم عن كورونا (سياسية)…الكورونا (العادية) دي ما عندنا معاها قضية…ربنا يشفي الجميع منها ويحفظ البلاد والعبّاد..
• بنتكلم عن (الفيروس) في عضمو.
• بنتكلم عن كورونا (التانية).
• ما عندنا مشكلة مع المرضي في حد ذاتهم.
• المرض ما عيب ..وهو إبتلاء (اجر وعافية) ان شاءالله.
• تطيروا في (عيونكم) ، وتبلعوا في (ريقكم) متل يوم توزيع أوراق إمتحان (الرياضيات).
• بعض البحوث الطبيبة الى جانب تلك الأعراض التى ذكرناها عن الكورونا (السياسية) اضافت شعار ( ما لدنيا قد عملنا).
• كضب بس!!.
• الواحد عندو (133) قطعة ارض ، وعمارة من (35) طابق ، وجواز بريطاني ، و(4) زوجات ، و(19) سكرتيرة ، وأكل حق السد ، وأكل الزلط ذاتو ويقول ليك : (ما لدنيا قد عملنا).
• الاسفلت الأكلتوه دا كان جبنة (لباشكري)؟.
• نحن الواحد لو عمل ليه (3) فردات (حمام) بكون ما قصر – يمد رقبتو متل (ابو السعن)!!.
• عندنا زول في الحلة اسمو (الخمجان) عندو حافلة (مكعوجة) زي الطالب الما حافظ جدول 2 …(الخجمان) دا كان وقت يعمل ليه (فردتين) بي حافلتو ما بصدق.
• بيجي راجع البيت شايل ليه ربع كيلو (باسطة) ونص رطل (لبن)!!.
• الشفع بقابلوه في الباب – بي سفنجات (خدر) ، متل باقى (الملوخية) في الصحن!!.
• خالنا (السر ود كجر) – عندو (سكري) لو شم ليه ريحة (باسطة) ساكت بيدخل في (كومة) سكري.
• خالنا كاتلاهو (الشفقة) – ما كاتلو (السكري).
• ساكت نحن بنعملها في (السكري).
• جارنا في الحلة (كوز) – زمان كان بيجي راجع البيت من الساعة 12 ..شايل ليه (كراع) خروف – و(5) بطيخات كبيرة ، و (7) كيلو باسطة وبدلة جديدة… (وما لدنيا قد عملنا)!!.
• ما عارف (البدلة الجديدة) علاقتها شنو بالموضوع؟.
• المهم…خلونا في (ما لدنيا قد عملنا).
• هسع جارنا (الكوز) دا بقي يجي راجع البيت لابس ليه (كمامة).
• ما اكتر من كدا.
• وزنو نقص النص.
• قلنا ليه أفحص (السكري) – قال لينا خائف ناس (لجنة ازلة التمكين) يلقوا (السكري) مرتفع وزايد يقوموا يصادروه…ويدخلوه في سين وجيم!!.
• وما لدنيا قد عملنا.
• هي لله ..هي لله …لا للسلطة ولا للجاه.
• انتوا يا (الكيزان) لو عملتوا للدنيا لو اشتغلتوا ليها – (نضارة القراية) ما كان خلتوها لينا.
• كديسة ما كان بتمرق منكم.
• هسع (الكديسة) ذنبها شنو؟.
• حالتكم دي كنتوا بتعملوا للآخرة.
• يمين (الكمونية) ما كان بنطلع بيها من (الضحية).
• تلملوا أي شيء – بما في ذلك (الضلوف).
• زمان نحن في الحي ناس (اللجنة الشعبية) في عيد الضحية بقولوا عاوزين (جلود الضحية).
• ما قلنا شيء.
• اتعصروا شوية – بقوا مع (جلود الضحية) بشيلوا (الرأس).
• سكتنا.
• اتعصروا زيادة بقوا يشيلوا من الخروف (الجلد والرأس والضلوف).
• تقول عندهم فيه نص.
• الاوضاع اتعقدت عليهم شالوا مع الجلد والرأس والضلوف (البطن).
• يشيلوا بطن الخروف بي حالها.
• الموضوع بقى صعب علينا شوية!!.
• عندنا (امهات) ما بستحملن حاجة في بطن الخروف.
• كلو شيء – ولا بطن الخروف.
• عندهن اهم شيء في الخروف (بطنو).
• ناس (اللجنة الشعبية) في اخر ايامهم بقوا بشيلوا (الخروف) كامل وبيسلموا سيد الخروف (الجلد).
• الضحية بقينا نتمها (فول).
• بتعرفوا (شية) الفول…و(شوربة) موية الفول!!.
• عكسوا الحكاية.
• الخروف حقك تطلع منو فقط بالجلد!!…وشوية (روائح).
• زمان كان عندنا عداد (بتاع كهرباء) …تنزل فيه رصيد للكهربة …شهر ما بكون عندك مشكلة.
• هسع عداد الكهربة …تنزل فيه حق الكهربة وحق الموية وحق النفايات ، وحق العرس الجماعي وزاد المجاهد ودمغة الجريح وكشك الشهيد وحق اللجنة العليا ، وحق اعادة تأهيل وتخطيط السكة الحديد وحق الكبري و الصندوق!!.
• عداد الكهربة بقى زي (السحّارة)…يبلع في القروش من طرف ، عشان تنور ليك (لمبة) وتشغل ليك (مروحة).
• ما اكتر من كدا.
• (عثمان ود حضلم) هو ذاتو لمن يكون عاوز منك قروش – بكون منتظرك قدام (العداد) – فاتح خشمو!!.
• أنا ما عارف ليه؟ – الزول وقت يكون عاوز منك قروش بكون فاتح خشمو!!.
• السر في كدا شنو؟.
• الكلام دا كلو من (الكيزان).
• الكلام دا شغل (كيزان).
• العملتوها رقدت.
• واحد قال لي انتوا (الكورونا) بتعرفوها كيف؟.
• قلت ليه بسيطة.
• نحن (الكورونا) بنعرفها من اعراضها – ما محتاجة ليها (فحص).
• الواحد من تلقاه قاعد (يتخنج) – يعني عندو رأي في زيادة (المرتبات)..وتلقاه (بيلفح) في الكلام عشان يوقع الناس، ويلخبط بينهم و(بتنبل) كدا بدون مناسبة ، و(بتقرمع) ،وبيدافع عن (الكيزان) – اعرف طوالي عندو (كورونا).
• نحن بنتكلم عن الكورونا (السياسة)…عشان ما تلخبطوا لينا ساكت.
• الكورونا (السياسية) ظاهرة.
• النخجي بعرفو.
• اللفحي بعرفو.
• والتنبلة بعرفها.
• لكن (القرمعة) دي اول مرة اسمع بيها.
• هسع في زول جاب سيرة (الدفاع بالنظر).
• براكم بتجيبوا الكلام لي روحكم!!.
• قالوا ليك زمان في حكومة الانقاذ في طائرة حربية اسرائيلية ضربت الخرطوم.
• الطائرة الاسرائيلية وقت رجعت (تل ابيب) اتضح ان هناك جندي (اسرائيلي) تعرض للإصابة من وزارة دفاع عبدالرحيم محمد حسين.
• عارفين الجندي الاسرائيلي اتصاب في الخرطوم كيف؟.
• الجيش بتاع الانقاذ طلع فيه (جندي) عينو (حارة)…اصاب الجندي الاسرائيلي (عين).
• طقاهو (عين)!!…جاب اجلو.
• انتوا موش قلتوا الدفاع بالنظر!!.
• بالمناسبة دي – في زول عندو (نضارة قراية) مفقودة؟.
• ما عارف الليلة مالي شابك في موضوع (نضارة القراية) دي ليه؟.
• الله يستر.
• المهم (التميح ود حسن) ، جاتو ليك اعراض (كورونا) – درجة حرارتو ارتفعت …ونفسو كتم ، وبقى يتكلم برة من رأسو.
• طبعا الوصفة الاخيرة دي زيادة مني ساكت.
• (التميح ود حسن) بقى يهضرب زي الموجة وقت تكون مشتركة في الاذاعة – مرة تجيب ليك اغنية ومرة نشرة اخبار.
• شلنا (التميح ود حسن) وجرينا بيه على المستشفى.
• ناس المستشفى رفضو يستلموه مننا.
• مشينا بيه (العزل).
• ناس العزل ما قصرو معانا …مسكوا (التميح ود حسن) ودخلوه في (كيس).
• وقالوا لينا نحن – اقيفوا بعيد.
• وقفنا!!.
• نحن طيرنا عيونا متل (الباكات) وقت يشوفوا (الكرت الاحمر).
• جينا في سبعة لواري مع (التميح ود حسن) للكشف عن (الكورونا)– اقل لوري فيه (71) نفر.
• اللابس ليه (سيوتر) في الحر دا.
• واللابس ليه (سفنجة) كل فردة من بلد.
• واللابس ليه عراقي وسروال بالقلبة.
• واللابس ليه (مريلة).
• جينا على المستشفى ونحن حالتنا صعبة.
• يا زول نحن لينا (3) شهور بنسمع في اعلانات (الكورونا) – الواحد فينا من (الكورونا) الكتيرة قرب يبقى (انبوبة غاز).
• ما عارف علاقة (انبوبة الغاز) بالكلام دا شنو؟.
• المهم (7) لواري جات مع (التميح ود حسن) عشان يفحص (الكورونا).
• اللواري واقفة برة تقول واقفين لصلاة العيد.
• أي واحد فينا عيونو في نص ضهرو.
• يا جماعة في زول عندو (رصيد) – عاوز اضرب تلفون.
• المهم بعد ساعة ونص طلعوا وقالوا لينا (التميح ود حسن) مات.
• نفسو كتم – والله افتكرو.
• يا زول وقت قالوا لينا كدا – كل واحد فينا قعد يفكر في روحو.
• نسينا (التميح ود حسن) المات – وبقينا في رقبتنا.
• يا جماعة في زول عندو رصيد؟.
• مشينا على اللواري السبعة وقلنا ليهم (التميح ود حسن) الله افتكرو.
• الناس الفي اللواري السبعة كلهم بي نفس واحد قالوا لينا مالو؟…عندو (كورونا)؟.
• أي واحد بقى في (رقبتو).
• في (نفسو).
• قلنا ليهم – والله ما عارفين الحاصل شنو؟..غايتو الحاجة الاكيدة …(التميح ود حسن) مات…والناس ديل حاجزين (الجثة) عندهم.
• يا جماعة في شنو؟.
• فهمونا الحاصل؟.
• جاء واحد من جوه قال لينا اتخارجوا ..لمتكم بالشكل دا فيها خطر عليكم.
• قلنا ليه يا زول نمشي وين؟…نحن لو ما طلعت نتيجة الفحص بتاعة (التميح ود حسن) ما بنطلع من هنا.
• قلنا للدكتور …يا دكتور شفت (اللواري السبعة) دي …فيها على الاقل 710 شخص …الجماعة ديل كلهم خالطوا (المرحوم).
• حاموا معاه ..واكلوا …وكانوا مبارينه من بيت لي بيت.
• عشان كدا نتيجة الفحص لو ما طلعت الناس ديل ما بتحركوا من هنا.
• طبعا أي واحد فينا كان مطيّر عيونو زي حارس المرمي البكون في زاوية والكورة في زاوية !! – كلنا منتظرين نتيجة الفحص.
• نتيجة كورونا.
• واي زول فينا خاتي ايدو في قلبو.
• الله يستر.
• بالله شوف الواحد بقى بعد ما يموت ..تقعد تنتظر نتيجة الفحص حقتو.
• هو زول مات …عاوزين بنتيجة فحصو شنو؟.
• الدكتور قال لينا ممكن نديكم (التميح ود حسن) تدفنوه..وتتخارجوا من هنا…الدكتور فاكرنا عاوزين الجثمان.
• قلنا ليه (التميح ود حسن) نعمل بيه شنو بعد ما مات واصبح جثة!!؟ – نحن عاوزين نتيجة الفحص.
• عاوزين شهادة البحث !!.
• لو نتيجة الفحص ما طلعت – نحن ما بنتزحزح من هنا.
• اللواري القدامك دي يا دكتور اتجاهن بتحددو نتيجة فحص الكورونا.
• غير كدا ما عندنا طريقة.
• عشان لو طلعت (كورونا) تشوفوا ليكم مناطق عزل لي 710 شخص.
• المهم نحن 48 ساعة قدام المستشفى ..لا بنأكل ولا بنشرب.
• ولا بندخل فيس.
• وقت النتيجة ظهرت بعد 48 ساعة، والنتيجة طلعت (سلبية)…والتميح ود حسن طلع ما عندو (كورونا) – شلنا الجثمان زي (العريس) ورجعنا الحلة …ونحن نهتف ونغني وننطط.
• تقول راجعين بيه حي.
• ناس الحلة قالوا لينا في شنو؟…(التميح ود حسن) ما مات؟.
• قلنا ليهم ابدا ..(التميح ود حسن) مات وشبع موت، لكن (التميح ود حسن) طلع ما عندو (كورونا).
• الله شافنا.
• مشينا (دفناهو) – الحلة ما فضل فيها زول – أي واحد فينا كان ما مصدق…التميح ود حسن ما عندو (كورونا)!!.
• يا زول (الكورونا) قطعت قلبنا.
• والله عروقنا (نشفت).
• نحن من الكيزان للكورونا!!.
• والله (الكورونا) دي لو ما شفتوا ليها (لجنة ازالة التمكين) ما بتقدروا عليها!!.
• ………
• ترس اخير /
• مرة عندنا زول طقتو (عقرب)…قبل ما نصل به المستشفى (مات)… وصلنا المستشفى قالوا لينا (كورونا).
• قلنا ليهم الشيء شنو؟…الزول دا طقتو (عقرب) نحن شفناها…الكلام دا حصل قدام عيونا.
• قالوا لينا فعلا طقتو (عقرب) ، ما في زول قال حاجة – لكن العقرب دا كانت (مخالطة) ليها (دبيب) عندو (كورونا).
• سكتنا ما قدرنا نقول حاجة.
• نقول شنو تاني بعد ما قالوا لينا (العقرب) كانت مخالطة ليها (دبيب positive ).
• لكن الحاجة البتغيظ …العقرب الجابها للدبيب شنو؟…لو ما شقاوة لينا!!.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض (الكورونا) النخجي واللفحي والتنبلة والقرمعة والدفاع بالنظر!!.. بقلم محمد عبدالماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.