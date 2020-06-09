أعراض (الكورونا) النخجي واللفحي والتنبلة والقرمعة والدفاع بالنظر!!.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• أعراض الكورونا (السياسية) 99 قطعة أرض ، وألف فدان زراعي وعلاوة للزوجة التانية (ولن نذل ولن نهان).

• وكضب كتير كدا.

• دُراب شديد.

• أنا حصل قبل كدا كذبت عليكم!!!!.

• نحن بنتكلم عن كورونا (سياسية)…الكورونا (العادية) دي ما عندنا معاها قضية…ربنا يشفي الجميع منها ويحفظ البلاد والعبّاد..

• بنتكلم عن (الفيروس) في عضمو.

• بنتكلم عن كورونا (التانية).

• ما عندنا مشكلة مع المرضي في حد ذاتهم.

• المرض ما عيب ..وهو إبتلاء (اجر وعافية) ان شاءالله.

• تطيروا في (عيونكم) ، وتبلعوا في (ريقكم) متل يوم توزيع أوراق إمتحان (الرياضيات).

• بعض البحوث الطبيبة الى جانب تلك الأعراض التى ذكرناها عن الكورونا (السياسية) اضافت شعار ( ما لدنيا قد عملنا).

• كضب بس!!.

• الواحد عندو (133) قطعة ارض ، وعمارة من (35) طابق ، وجواز بريطاني ، و(4) زوجات ، و(19) سكرتيرة ، وأكل حق السد ، وأكل الزلط ذاتو ويقول ليك : (ما لدنيا قد عملنا).

• الاسفلت الأكلتوه دا كان جبنة (لباشكري)؟.

• نحن الواحد لو عمل ليه (3) فردات (حمام) بكون ما قصر – يمد رقبتو متل (ابو السعن)!!.

• عندنا زول في الحلة اسمو (الخمجان) عندو حافلة (مكعوجة) زي الطالب الما حافظ جدول 2 …(الخجمان) دا كان وقت يعمل ليه (فردتين) بي حافلتو ما بصدق.

• بيجي راجع البيت شايل ليه ربع كيلو (باسطة) ونص رطل (لبن)!!.

• الشفع بقابلوه في الباب – بي سفنجات (خدر) ، متل باقى (الملوخية) في الصحن!!.

• خالنا (السر ود كجر) – عندو (سكري) لو شم ليه ريحة (باسطة) ساكت بيدخل في (كومة) سكري.

• خالنا كاتلاهو (الشفقة) – ما كاتلو (السكري).

• ساكت نحن بنعملها في (السكري).

• جارنا في الحلة (كوز) – زمان كان بيجي راجع البيت من الساعة 12 ..شايل ليه (كراع) خروف – و(5) بطيخات كبيرة ، و (7) كيلو باسطة وبدلة جديدة… (وما لدنيا قد عملنا)!!.

• ما عارف (البدلة الجديدة) علاقتها شنو بالموضوع؟.

• المهم…خلونا في (ما لدنيا قد عملنا).

• هسع جارنا (الكوز) دا بقي يجي راجع البيت لابس ليه (كمامة).

• ما اكتر من كدا.

• وزنو نقص النص.

• قلنا ليه أفحص (السكري) – قال لينا خائف ناس (لجنة ازلة التمكين) يلقوا (السكري) مرتفع وزايد يقوموا يصادروه…ويدخلوه في سين وجيم!!.

• وما لدنيا قد عملنا.

• هي لله ..هي لله …لا للسلطة ولا للجاه.

• انتوا يا (الكيزان) لو عملتوا للدنيا لو اشتغلتوا ليها – (نضارة القراية) ما كان خلتوها لينا.

• كديسة ما كان بتمرق منكم.

• هسع (الكديسة) ذنبها شنو؟.

• حالتكم دي كنتوا بتعملوا للآخرة.

• يمين (الكمونية) ما كان بنطلع بيها من (الضحية).

• تلملوا أي شيء – بما في ذلك (الضلوف).

• زمان نحن في الحي ناس (اللجنة الشعبية) في عيد الضحية بقولوا عاوزين (جلود الضحية).

• ما قلنا شيء.

• اتعصروا شوية – بقوا مع (جلود الضحية) بشيلوا (الرأس).

• سكتنا.

• اتعصروا زيادة بقوا يشيلوا من الخروف (الجلد والرأس والضلوف).

• تقول عندهم فيه نص.

• الاوضاع اتعقدت عليهم شالوا مع الجلد والرأس والضلوف (البطن).

• يشيلوا بطن الخروف بي حالها.

• الموضوع بقى صعب علينا شوية!!.

• عندنا (امهات) ما بستحملن حاجة في بطن الخروف.

• كلو شيء – ولا بطن الخروف.

• عندهن اهم شيء في الخروف (بطنو).

• ناس (اللجنة الشعبية) في اخر ايامهم بقوا بشيلوا (الخروف) كامل وبيسلموا سيد الخروف (الجلد).

• الضحية بقينا نتمها (فول).

• بتعرفوا (شية) الفول…و(شوربة) موية الفول!!.

• عكسوا الحكاية.

• الخروف حقك تطلع منو فقط بالجلد!!…وشوية (روائح).

• زمان كان عندنا عداد (بتاع كهرباء) …تنزل فيه رصيد للكهربة …شهر ما بكون عندك مشكلة.

• هسع عداد الكهربة …تنزل فيه حق الكهربة وحق الموية وحق النفايات ، وحق العرس الجماعي وزاد المجاهد ودمغة الجريح وكشك الشهيد وحق اللجنة العليا ، وحق اعادة تأهيل وتخطيط السكة الحديد وحق الكبري و الصندوق!!.

• عداد الكهربة بقى زي (السحّارة)…يبلع في القروش من طرف ، عشان تنور ليك (لمبة) وتشغل ليك (مروحة).

• ما اكتر من كدا.

• (عثمان ود حضلم) هو ذاتو لمن يكون عاوز منك قروش – بكون منتظرك قدام (العداد) – فاتح خشمو!!.

• أنا ما عارف ليه؟ – الزول وقت يكون عاوز منك قروش بكون فاتح خشمو!!.

• السر في كدا شنو؟.

• الكلام دا كلو من (الكيزان).

• الكلام دا شغل (كيزان).

• العملتوها رقدت.

• واحد قال لي انتوا (الكورونا) بتعرفوها كيف؟.

• قلت ليه بسيطة.

• نحن (الكورونا) بنعرفها من اعراضها – ما محتاجة ليها (فحص).

• الواحد من تلقاه قاعد (يتخنج) – يعني عندو رأي في زيادة (المرتبات)..وتلقاه (بيلفح) في الكلام عشان يوقع الناس، ويلخبط بينهم و(بتنبل) كدا بدون مناسبة ، و(بتقرمع) ،وبيدافع عن (الكيزان) – اعرف طوالي عندو (كورونا).

• نحن بنتكلم عن الكورونا (السياسة)…عشان ما تلخبطوا لينا ساكت.

• الكورونا (السياسية) ظاهرة.

• النخجي بعرفو.

• اللفحي بعرفو.

• والتنبلة بعرفها.

• لكن (القرمعة) دي اول مرة اسمع بيها.

• هسع في زول جاب سيرة (الدفاع بالنظر).

• براكم بتجيبوا الكلام لي روحكم!!.

• قالوا ليك زمان في حكومة الانقاذ في طائرة حربية اسرائيلية ضربت الخرطوم.

• الطائرة الاسرائيلية وقت رجعت (تل ابيب) اتضح ان هناك جندي (اسرائيلي) تعرض للإصابة من وزارة دفاع عبدالرحيم محمد حسين.

• عارفين الجندي الاسرائيلي اتصاب في الخرطوم كيف؟.

• الجيش بتاع الانقاذ طلع فيه (جندي) عينو (حارة)…اصاب الجندي الاسرائيلي (عين).

• طقاهو (عين)!!…جاب اجلو.

• انتوا موش قلتوا الدفاع بالنظر!!.

• بالمناسبة دي – في زول عندو (نضارة قراية) مفقودة؟.

• ما عارف الليلة مالي شابك في موضوع (نضارة القراية) دي ليه؟.

• الله يستر.

• المهم (التميح ود حسن) ، جاتو ليك اعراض (كورونا) – درجة حرارتو ارتفعت …ونفسو كتم ، وبقى يتكلم برة من رأسو.

• طبعا الوصفة الاخيرة دي زيادة مني ساكت.

• (التميح ود حسن) بقى يهضرب زي الموجة وقت تكون مشتركة في الاذاعة – مرة تجيب ليك اغنية ومرة نشرة اخبار.

• شلنا (التميح ود حسن) وجرينا بيه على المستشفى.

• ناس المستشفى رفضو يستلموه مننا.

• مشينا بيه (العزل).

• ناس العزل ما قصرو معانا …مسكوا (التميح ود حسن) ودخلوه في (كيس).

• وقالوا لينا نحن – اقيفوا بعيد.

• وقفنا!!.

• نحن طيرنا عيونا متل (الباكات) وقت يشوفوا (الكرت الاحمر).

• جينا في سبعة لواري مع (التميح ود حسن) للكشف عن (الكورونا)– اقل لوري فيه (71) نفر.

• اللابس ليه (سيوتر) في الحر دا.

• واللابس ليه (سفنجة) كل فردة من بلد.

• واللابس ليه عراقي وسروال بالقلبة.

• واللابس ليه (مريلة).

• جينا على المستشفى ونحن حالتنا صعبة.

• يا زول نحن لينا (3) شهور بنسمع في اعلانات (الكورونا) – الواحد فينا من (الكورونا) الكتيرة قرب يبقى (انبوبة غاز).

• ما عارف علاقة (انبوبة الغاز) بالكلام دا شنو؟.

• المهم (7) لواري جات مع (التميح ود حسن) عشان يفحص (الكورونا).

• اللواري واقفة برة تقول واقفين لصلاة العيد.

• أي واحد فينا عيونو في نص ضهرو.

• يا جماعة في زول عندو (رصيد) – عاوز اضرب تلفون.

• المهم بعد ساعة ونص طلعوا وقالوا لينا (التميح ود حسن) مات.

• نفسو كتم – والله افتكرو.

• يا زول وقت قالوا لينا كدا – كل واحد فينا قعد يفكر في روحو.

• نسينا (التميح ود حسن) المات – وبقينا في رقبتنا.

• يا جماعة في زول عندو رصيد؟.

• مشينا على اللواري السبعة وقلنا ليهم (التميح ود حسن) الله افتكرو.

• الناس الفي اللواري السبعة كلهم بي نفس واحد قالوا لينا مالو؟…عندو (كورونا)؟.

• أي واحد بقى في (رقبتو).

• في (نفسو).

• قلنا ليهم – والله ما عارفين الحاصل شنو؟..غايتو الحاجة الاكيدة …(التميح ود حسن) مات…والناس ديل حاجزين (الجثة) عندهم.

• يا جماعة في شنو؟.

• فهمونا الحاصل؟.

• جاء واحد من جوه قال لينا اتخارجوا ..لمتكم بالشكل دا فيها خطر عليكم.

• قلنا ليه يا زول نمشي وين؟…نحن لو ما طلعت نتيجة الفحص بتاعة (التميح ود حسن) ما بنطلع من هنا.

• قلنا للدكتور …يا دكتور شفت (اللواري السبعة) دي …فيها على الاقل 710 شخص …الجماعة ديل كلهم خالطوا (المرحوم).

• حاموا معاه ..واكلوا …وكانوا مبارينه من بيت لي بيت.

• عشان كدا نتيجة الفحص لو ما طلعت الناس ديل ما بتحركوا من هنا.

• طبعا أي واحد فينا كان مطيّر عيونو زي حارس المرمي البكون في زاوية والكورة في زاوية !! – كلنا منتظرين نتيجة الفحص.

• نتيجة كورونا.

• واي زول فينا خاتي ايدو في قلبو.

• الله يستر.

• بالله شوف الواحد بقى بعد ما يموت ..تقعد تنتظر نتيجة الفحص حقتو.

• هو زول مات …عاوزين بنتيجة فحصو شنو؟.

• الدكتور قال لينا ممكن نديكم (التميح ود حسن) تدفنوه..وتتخارجوا من هنا…الدكتور فاكرنا عاوزين الجثمان.

• قلنا ليه (التميح ود حسن) نعمل بيه شنو بعد ما مات واصبح جثة!!؟ – نحن عاوزين نتيجة الفحص.

• عاوزين شهادة البحث !!.

• لو نتيجة الفحص ما طلعت – نحن ما بنتزحزح من هنا.

• اللواري القدامك دي يا دكتور اتجاهن بتحددو نتيجة فحص الكورونا.

• غير كدا ما عندنا طريقة.

• عشان لو طلعت (كورونا) تشوفوا ليكم مناطق عزل لي 710 شخص.

• المهم نحن 48 ساعة قدام المستشفى ..لا بنأكل ولا بنشرب.

• ولا بندخل فيس.

• وقت النتيجة ظهرت بعد 48 ساعة، والنتيجة طلعت (سلبية)…والتميح ود حسن طلع ما عندو (كورونا) – شلنا الجثمان زي (العريس) ورجعنا الحلة …ونحن نهتف ونغني وننطط.

• تقول راجعين بيه حي.

• ناس الحلة قالوا لينا في شنو؟…(التميح ود حسن) ما مات؟.

• قلنا ليهم ابدا ..(التميح ود حسن) مات وشبع موت، لكن (التميح ود حسن) طلع ما عندو (كورونا).

• الله شافنا.

• مشينا (دفناهو) – الحلة ما فضل فيها زول – أي واحد فينا كان ما مصدق…التميح ود حسن ما عندو (كورونا)!!.

• يا زول (الكورونا) قطعت قلبنا.

• والله عروقنا (نشفت).

• نحن من الكيزان للكورونا!!.

• والله (الكورونا) دي لو ما شفتوا ليها (لجنة ازالة التمكين) ما بتقدروا عليها!!.

• ………

• ترس اخير /

• مرة عندنا زول طقتو (عقرب)…قبل ما نصل به المستشفى (مات)… وصلنا المستشفى قالوا لينا (كورونا).

• قلنا ليهم الشيء شنو؟…الزول دا طقتو (عقرب) نحن شفناها…الكلام دا حصل قدام عيونا.

• قالوا لينا فعلا طقتو (عقرب) ، ما في زول قال حاجة – لكن العقرب دا كانت (مخالطة) ليها (دبيب) عندو (كورونا).

• سكتنا ما قدرنا نقول حاجة.

• نقول شنو تاني بعد ما قالوا لينا (العقرب) كانت مخالطة ليها (دبيب positive ).

• لكن الحاجة البتغيظ …العقرب الجابها للدبيب شنو؟…لو ما شقاوة لينا!!.