هلالي رئيساً للمريخ !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? وفد مريخي التقى معاويه البرير وعرض عليه رئاسة النادي خلفاً لسوداكال .

▪️الوفد المريخي لم يسأل عن اللون الرياضي للبرير قبل ان يعرض عليه المنصب والبرير قدم اعتذاراً دبلوماسياً (اسباب صحيه) ولم يقل إنه ازرق الهوى شأنه شأن بقية عائلة البرير .

▪️الغريب ان حواء العرضه جنوب لم تعقر بعد حتى يستعيروا من شمالها.

▪️صحيح انه وفي خمسينيات القرن الماضي تمت استعارة سكرتير الهلال فوراوي ليترأس المريخ و يضع نظامه الاساسي وكافة اللوائح الاداريه ليعود بعدها للهلال .

▪️اعقبه ابوالعائله الذي خرج من الهلال لاعباً وترأس المريخ .

▪️كل ذلك كان في خمسينيات القرن الماضي والمريخ يعاني انيميا اداريه وفقر كوادر بشريه والهلال نادي الخريجين والناس المتعلمين .

▪️الان المريخ يملك كوادر معقوله تستطيع ادارة النادي دون حاجة للاستعاره من سيد البلد .

▪️لماذا اللجوء لكوادر هلاليه في وجود جمال الوالي ومن بعده ابو اواب الذي دفع مؤخراً (7) مليار تردد ان سوداكال حجز منها (4) بزعم ديون !!

▪️الثنائي يملك القدره الماليه والاداريه اما (قداله) الذي تردد اسمه في اسافير الامس فلا تاريخ له بالمريخ .

▪️لم نسمع يوماً عن دعمه للمريخ ولا نعرف له علاقة بالرياضه هذا فضلاً عن تواضع قدراته الماليه (صاحب سوبر ماركت بجبره)

▪️نقول هذا من باب ان قوة الهلال في قوة المريخ وضعف الوصيف ينعكس سلباً على الهلال .

▪️الهلال كان في افضل حالاته ووصل لنهائي الابطال (1986 ــ 92) حين كان المريخ بطلاً لمانديلا وحين تراجع المريخ و بات ملازماً للتمهيدي تراجع الهلال .

???? رغم خلفيته الحمراء وقف الاعلام الازرق مع جمال الكيماوي ضد الهلالي شاذلي عبد المجيد في انتخابات اتحاد الخرطوم قبل سنوات وبالفعل فاز الكيماوي واكد بيان بالعمل انه بحجم الموقع وعلى قدر المسئوليه .

▪️خلع الكيماوي قميصه الاحمر ودخل الاتحاد بلبسه بيضاء خاليه من اي انتماء الا الانتماء للخرطوم .

▪️نقول هذا في وجه كل من يحاول المساس باتحاد الخرطوم ورئيسه الفعلي جمال الكيماوي مع اقرارنا التام بأن الكوز ونسي لا مكان له بالاتحاد ويتوجب ابعاده فوراً ومعه كل الذين قادوا حملته الانتخابيه وكانوا ابواقاً للنظام الكيزاني الفاسد .

???? كل ما يتردد عن اتفاق كفاح مع المريخ مجرد اجتهادات صحفيه .

▪️المريخ لم يجلس الى الان مع كفاح واستقالة كفاح من الامل لا علاقة لها بالمريخ .

▪️مجلس الامل يعرف لماذا استقال كفاح .

▪️على المدرب المريخي الذي حرّض حاشيته الاعلاميه على كفاح الاطمئنان ذلك ان كفاح لم يتفق بعد مع المريخ .

▪️الكاتب الذي اورد ان كفاح ليس من ابناء المريخ عليه التذكّر ان ابراهومه يقود الخرطوم رغم انه ليس من ابناء النادي وكذلك مازدا في الشنداوي وغيرهما كثر من ابناء المريخ الذين يقودون عديد الفرق .

???????? كلام سياسه .

▪️انقسم تجمع المهنيين على نفسه ، والشارع مع الوجوه التي يعرفها والتي قادت الثوره يوم ان كانت المعارضه تعني المووت في زنازين الامن .

▪️الثوار والكنداكات انحازوا لمن كانوا يدعون للتظاهرات ويحددون المسارات .

▪️انحاز الشارع لمن اعلنوا عن انفسهم وتحدثوا باسم التجمع للفضائيات الخارجيه يوم ان كان ثمن ذلك بيوت الاشباح وغرف التعذيب .

▪️الشارع مع تجمع الاصم ورفاقه ولا يعرف سواهم .