التوغولي والفرصة الاخيرة !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الكندو عضو المجلس الفاشل انهم لايفكرون في التعاقد مع مدرب جديد المريخ وانما ينصل كل تفكيرهم في حسم قضية المحترف التوغولي نداو كوكو الذي كسب حكما من الفيفا لمصلحته يرغم مجلس المريخ بدفع مستحقاته المالية واتعاب المحامي ذلك خلال مهلة ستنتهي فترتها بعد أيام قليلة ٫٫ وحسب حديث الكندو يعني ان المجلس لازال يبحث له عن مخرج ينقذه من هذه الورطة التي اوقع نفسه فيها بسبب الجهل الاداري وعدم المعرفة بلوائح الفيفا التي تنظم علاقة النادي مع محترفيه الاجانب خاصة التي تتعلق بفسخ العقود عن طريق التراضي بين الطرفين ورغم وجود مستشار ومنظراتي المجلس الدكتور مدثر خيري الذي ( يفهم في كل شيء) إلا انه لم يستطع حتي الان من اغلاق هذا الملف الذي يهدد المريخ بعقوبات تصل لدرجة الحرمان من التسجيلات كما حدث المريخ في فترة سابقة ،، عموما مجلس سوداكال أصبح الان في مواجهة الفرصة الاخيرة في تحمل الغرامة الدولارية الضخمة او انتظار العقوبات الدولية التي مع الاسف سيدفع ثمنها المريخ وجماهيره المغلوبة علي امرها !! فهل سيفعلها سوداكال ويتحمل الغرامة ام ينتظر الفرج من جمال الوالي ؟

رد من المدرب كفاح

تعليقا علي ماكتبته بالامس في هذه المساحة حول توجه المريخ التعاقد مع المدرب كفاح تسلمت ردا من الاخ كفاح دفاعا عن نفسه مع كامل تقديري له :

السلام عليكم ي استاذ علم الدين..

معاك اخوك المدرب المغمور كفاح صالح حسب كلامك..

ولعمري لم اسمع بمدرب مغمور ظل يقود الاندية منذ العام ١٩٩٠..

انت قلم كبير لك كل الاحترام والتقدير وانا شخصيا من المتابعين والمعجبين بقلمك..

فاتمني ان لاتقحمني ولاتضعني من ضمن خلافاتك مع مجلس المريخ..فارجو منك ان تثتوثق وتتقصي عن المدربين المغمورين والمحظوظين فانا والحمد لله ظللت على عرش المدربين دون ان العب للقمة وحصلت على اعلي رخصة تدريبة ونتائجي واضحه ومعروفه..

لولا انك من الاقلام المحترمة لما رددته لك..

ودي وتقديري