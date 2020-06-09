دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الزميل شمس الدين الأمين.. ادعي عبر اذاعة هوي السودان ان احد المريخاب اتصل به وابدي استعداده لدفع استحقاقات المحترف كوكو وحل كل المشكلات الأخري بشرط ذهاب مجلس إدارة النادي الحالي ويرفض الرجل ذكر اسمه حتي ولو ذهب المجلس

** لا أود القول أن هذا الرجل كاذب ومدعي ولكن اذا كان جادا وصادقا لماذا لا يظهر في العلن وتعرفه الناس لان المريخ ليس مسجد ولا خلوة ولا جمعية خيرية ولا مسيد يحتاج لعمل الخير انما نادي رياضي ومن يدعمه ويقدم له يجب أن يظهر في العلن.. وبعدين يا سيدي ده مجلس المريخ ول زول مؤجر عجلة عشان يمشي طوالي

** هذا المدعي يعلم جيدا أن مجلس الفشل لن يذهب لذلك قال ما قال لشمس الدين والذي تحدث أيضا بشيئ من الاستعلاء عن اللاعب احمد حامد التش وأشار ان شخصية كبيرة جلست مع التش ووافقت علي كل شروطه وابدت الشخصية استعدادها لدفع أي مبلغ ولو بالدولار ولم يكشف شمس عن اسم الشخصية أيضا

** بالمناسبة التش غير مطلوق السراح بنهاية هذا الموسم وعقده مستمر مع المريخ حتي مايو المقبل ومطلوقي السراح هما محمد الرشيد ورمضان عجب والأخير يشمله فك التسجيل للمرة الثالثة .وخم المريخ خم

** أي لاعب يشمله فك التسجيلات من المريخ ويقدم له عرض ٨ أو ١٠ مليار .نبارك له الانتقال لاي نادي ومسيرة المريخ لن تتوقف

** عليكم الله في لاعب في السودان يستحق مليار جنيه

** والله مية جنيه كثيرة علي أي لاعب..

فكونا بالله

** كل شعب المريخ عدا واحد يرقص خارج الحلبة .كل شعب المريخ أجمع علي ذهاب مجلس الفشل ولكن السيد علي أسد المفتوحة له الصحف والفضائيات والإذاعات ليقول ما يشاء يكابر

** هل تستطيع اللجنة القانونية التابعة للاتحاد العام ان تنتصر علي د كمال شداد و تعين لجنة تطبيع للمريخ بعد عودة النشاط ام يسبق الوزير الولائي الاتحاد العام بتكوين لجنة تسيير

** نحلم بعودة الرجل الذهبي جمال الوالي لقيادة المريخ وبعودة رجل الانضباط والنظام عادل ابوجريشه لقيادة دائرة الكرة وعودة الأوفياء ضقل ومتوكل و عصام و عبدالصمد وحسن ادريس والبقية

** الصحف والأسافير تكذب وتقول ان الكاردينال اتصل بلاعب المريخ محمد الرشيد وتم الاتفاق علي عقد لقاء بينهما بعد عودة الرشيد من المناقل

** مبلغ علمي ان الكاردينال ..بطنو طامة ويفكر جديا في مغادرة الهلال وترك الحمل بما حمل لاعدائه من الحاقدين والفاشلين

** يا اخوانا رجل يدفع المليارات ويحارب ..رجل يعيد بناء استاد الهلال ويشيد فندق ويدفع لوحده ويحارب

** مدرب الهلال الفاتح النقر كثير الثرثرة للصحف والأسافير يتحدث في كل يوم رغم توقف النشاط …روق شوية يا صديقي

** المريخ نادي كبير أكبر من أي مدرب محلي مع احترامي لكل المدربين ..المريخ يجب أن يشرف علي تدريبه مدرب أجنبي له اسمه وان كان مجلس الفشل لا يستطيع التعاقد مع مدرب أجنبي عليه ان يذهب فورا واي حديث عن التعاقد مع المدرب كفاح أو هيدان أو أي مدرب آخر مرفوض

** كفاية ذلة ومهانة للمريخ يا سوداكال

** كل المدربين المحليين المحترمين رفضو تدريب المريخ لأنهم يعرفون سوداكال جيدا …وسوداكال طبعا رئيس غير معترف به

** اسماء كثيرة تتداولها الاسافير في هذه الايام لرئاسة المريخ منها معاوية البرير وهاشم مطر وواحد اسمه عصام قدالة لم نسمع به من قبل واوكل البعض للترويج له ويقال ان كل امكاناته بقالة صغيرة في جبرة

** كيف فرط مجلس إدارة نادي الأمل عطبرة في المدرب كفاح صالح بعد كل هذه النجاحات وحتي وأن كانت استقالته دون علم مجلس الإدارة…اكيد هنالك أسباب دفعته للاستقالة يعلمها جمال حسن سعيد

** كاتب هلالابي يدعي ابو منذر أكد بالفعل اننا في آخر الزمان وهو ينتقد أسلوب الأستاذ حسين خوجلي في الكتابة وقال فيما قال ان حسين يضع أمامه كتب الأدب العربي وينقل ويكتب .ويخدع الناس بالعبارات الفضفاضة

** حسين خوجلي أميز من يطوع الأحرف في السودان بل في الوطني العربي وصاحب أسلوب لا يجاري والملايين يتابعون ما يكتب من سنوات طويلة ولأنه كذلك تلقي عروض يسيل لها اللعاب من كبريات الصحف العربية علي رأسها صحيفة الشرق الأوسط وصحيفة الحياة ليكتب عمود يومي فقط ورفض كل العروض وفضل البقاء في السودان والكتابة عبر صحيفته ألوان وطبعا حسين لا يحتاج لشهاده من السكاري والحياري وأتحدث هنا عن حسين ككاتب ولا علاقة لي به ان كان إسلاميا أو شيوعيا أو ناصريا أو نازيا ..

. ويا ابو منذر خليك في هلالك وبطل تطاول علي القامات الادبية

** ثورة ديسمبر قام بها كل الشعب السوداني ولكن للأسف سرقها الشيوعيون والبعثيون و الجمهوريين ومن علي شاكلتهم والوضع الان خطير جدا وتكفي خلافات وصراعات تجمع المهنيين . …وعموما نحن مع الاصم ورفاقه

** ناس حسن شكوكو يريدون حكم السودان ….دنيا

** اشارك الزميل كمال علي وأخوته الاحزان في وفاة شقيقهم مدثر ابن الدويم البار واشارك اهلنا في الدويم الاحزان في وفاة اخونا عبد الستار عابدين نجم الرياضة والمجتمع والذي قدم للدويم الكثير وفجع الجميع برحيله ونسأله تعالي ان يتغمد مدثر وعبد الستار بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته

** فقدنا قبل ايام شاعرنا الكبير محجوب سراج صاحب ..بعد الغياب ..وقبل أن يندمل جرحنا غادر دنيانا الفانية امس الشاعر والمسرحي عزالدين هلالي صاحب ..طبع الزمن ..التي تغني بها صلاح بن البادية ..رحم الله محجوب سراج وهلالي

** الزميل عيسى السراج تماثل للشفاء من وعكة المت به مؤخرا وعاد لممارسة نشاطه وعيسي ظل في خدمة المريخ سنوات طويلة وأسهم بجهده وقلمه في إخراج كتاب( . المريخ عبر التاريخ )

** من وضع تصميم غلاف كتاب .. المريخ عبر التاريخ .. هو المهندس الهلالابي الشاطر وضاح نوح السراج ..فرغم هلاليته لم يرفض خدمة المريخ ..له التحية

** والله ما غابت محاسنك لحظة للجرح اتنسي

** آخر دبوس

** تبقي اسبوع من مهلة فيفا لمجلس المريخ بخصوص كوكو .وربنا يستر