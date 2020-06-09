المريخ ينجو من عقوبات الانضباط وإنهاء أزمة التوغولي كوكو

اقترب المريخ من إنهاء أزمة محترفه دونو كوكو؛ الذي حصل على حكم من لجنة فض النزاعات بسداد مستحقات تزيد عن “35” ألف دولار.

وأعلن عصام أحمد سليمان عن تكفله بسداد المبلغ كاملاً، غير أن عدداً من الأقطاب أعلنوا عن رغبتهم في المساهمة؛ ما قاد سلمان إلى التزامه بسداد الجزء الأكبر من المبلغ ليفتح الباب للمحبين المساهمة في تجنيب النادي عقوبات مغلظة من لجنة الانضباط.

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وتعددت شكاوى أجانب المريخ في الفترة الماضية؛ وانهى الأحمر أزمة مدربه السابق دييغو غارزيتو ونجله؛ بعد أن تكفل جمال الوالي، الرئيس السابق للنادي، من دفع المبلغ مع رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان، كما تكفل الوالي في وقت سابق من سداد مبلغ واجب السداد للنيجيري ستيفن وارغو.

وتكفل أقطاب المريخ وأبناء النادي من تجنيبه خطر داهم بعد أن تكفلوا بسداد المطالبات، وكان القنصل حازم قد سدد مستحقات النيجيري سالمون جابسون.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، يعاني المريخ أزمة إدارية حادة ما قاد الجماهير للتحرك الجاد لسحب الثقة من المجلس عبر توقيعٍ لأعضاء الجمعية العمومية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)