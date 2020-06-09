التاريخ: 09-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مِنّي أركو مِنّاوي، في تغريدة له في تويتر، بحسب صحيفة السوداني ” ‏كما عبرنا من القبل، نكرر ترحيبنا للبعثة الأمنية المدنية مع مطالبة إبقاء دارفور تحت فصلها السابع لحين تغيير الأوضاع بعودة آخر لاجئ ونازح طوعاً”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: نطالب بإبقاء دارفور تحت فصلها السابع لحين تغيير الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.