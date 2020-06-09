بتوجيه من حميدتي.. الدعم السريع تسير قافلة صحية إلى نهر النيل والشمالية

استقبل والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري بمحلية الدبة، قافلة قوات الدعم السريع الصحية دعماً للولاية لمجابهة جائحة (كورونا) تحت شعار “صحتك من أمن وطنك”، وذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية.

وأشاد الوالي المكلف لدى مخاطبته القافلة، بجهود ودعم قوات الدعم السريع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في دعم الشمالية للتصدي لـ(كورونا)، فضلاً عن أدوارها في خدمة قضايا المجتمع، ونوه إلى أن الولاية أعدت برنامجاً متكاملاً لإنجاح القافلة.

ووجه الوالي المحليات بضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتعاون الكامل مع القافلة حتى تحقق أهدافها.

من جانبه، أوضح مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية د. صابر فتحي بحسب صحيفة الصيحة، أن القافلة ستقدم خدماتها بمحليات الدبة ومروي ودنقلا، وأشار إلى أنها تشكل دعماً وسنداً حقيقياً لمجابهة الجائحة، وأشاد بدور “الدعم السريع” ودعمها للعمل الصحي بالولاية.

وأضاف بأن الوضع الصحي مستقر ومطمئن، وأن جملة إصابات كورونا (20) حالة متضمنة (6) وفيات و(11) حالة شفاء و(3) حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمركز العزل الرئيسي بدنقلا، و(9) حالات تم أخذ العينات لها وإرسالها للمعمل القومي استاك وفي انتظار نتائج الفحص.

بدوره، ذكر قائد قافلة “الدعم السريع” لولايتي الشمالية ونهر النيل العميد الركن زاهر محمد الأمين، أن القافلة تسيرها الدائرة الطبية إدارة الطب الوقائي بالدعم السريع بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو لإسناد الولايات لمجابهة “كورونا”.

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وأكد الحرص على تنفيذ برنامج القافلة بالصورة المطلوبة من أجل المساهمة في التصدي للجائحة والحد من انتشار المرض بالولاية الشمالية.

وتشتمل القافلة على كميات كبيرة من المعقمات والمطهرات وماكينات الرش الضبابي والرزازي، بجانب كميات من الكمامات والقفازات والألبسة الواقية للكوادر الطبية والأدوية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)