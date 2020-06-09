فتح جزئي لأسواق محلية القرشي بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقر الإجتماع المشترك للجنة الأمن ولجنة الطوارئ الصحية بمحلية القرشي بولاية الجزيرة صباح اليوم برئاسة الأستاذ عبد الحفيظ حسين سالم المدير التنفيذي للمحلية رئيس لجنة الأمن، فتح الأسواق بالمحلية من الساعة السادسة صباحا وحتي الساعة الواحده ظهرا، إعتبارا من اليوم الثلاثاء 9 يونيو مع الإلتزام بالموجهات والإرشادات الصحية وشددت اللجنة على تفعيل قانون الطوارئ الصحية للمخالفين لامر الطوارئ في إغلاق الأسواق والحظر العام والتجمعات ووجه القرار القوات النظامية والسلطات الصحية بوضع التدابير اللازمة لتنفيذ القرار إلي حين إشعار آخر.ودعت اللجنة المواطنين الاستجابة للموجهات والإرشادات الصحية من أجل ضمان سلامتهم.

وكان المدير التنفيذي قد أصدر قرارا بإغلاق جميع الأسواق بمحلية القرشي من الاول من يونيو وإلي الثامن منه لوجود حالات وفاة بسبب فايروس كورونا في بعض قرى المحلية. وإستثني القرار الصيدليات والعيادات والمعامل والافران والطواحين والبناشر.