النيابة تلقي القبض على الإسلامي البارز أحمد عبد الرحمن واللواء «م» محمد عوض الكريم أبو سن

التاريخ: 09-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ألقت النيابة العامة القبض على القيادي الإسلامي البارز أحمد عبد الرحمن، واللواء «م» محمد عبد الكريم أبو سن، في بلاغ انقلاب الإنقاذ 30 يونيو 89. Advertisements وقالت مصادر بحسب صحيفة السوداني، إنه تم إطلاق سراح المتهمين بعد إنتهاء التحقيق معهما بالضمانة. وأضافت المصادر أن ملف التحقيق حول الإنقلاب بأكمله بات جاهزا للتقديم االمحكمة مباشرة، عقب إنتهاء الحظر الصحي المفروض بالبلاد بسبب جائحة كورونا. يذكر أن التحقيقات يشرف عليها مولانا أحمد النور الحلاء؛ مقرر لجنة التحقيق في إنقلاب الإنقاذ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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