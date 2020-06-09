خبير مصرفي يرحب بتعيين مصطفى الحسن مديرا لبنك الخرطوم

رحب دكتور لؤي عبد المنعم الخبير المصرفي بتعيين دكتور مصطفى عبد الله الحسن مديرا لبنك الخرطوم ، وقال إن التعيين صادف أهله وأصبح البنك في أيد أمينة وكفاءة وطنية قادرة على مواصلة مسيرة تطوير البنك إلى آفاق أرحب.

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وتمنى لؤي لمدير البنك الجديد التوفيق والسداد ، منوها بحسب صحيفة الي أن د. الحسن محل ثقة لقدرته على إحداث اختراق في العمل المصرفي وعمل نقلة كبيرة في الخدمات و الحلول الإلكترونية و التمويل و منتجات تعزيز السيولة المصرفية و تخفيض الإنفاق غير الضروري مؤكدا أن الساحة المصرفية تعاني الجمود و التآكل.

وكان بنك السودان المركزي، قد وافق على تعيين دكتور مصطفى عبد الله الحسن مديرا عاما لبنك الخرطوم في نهاية ابريل الماضي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)