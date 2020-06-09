حصدت الفنانة الاستعراضية حنان بلوبلو إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بأدائها المميز في الرقص والذي اشتهرت به، جاء ذلك خلال الحفل المباشر ضمن ليالي البروف التي درجت على البث المباشر ابان فترة الحظر لعدد من نجوم الساحة الفنية، الى جانب ذلك أثرت الحفل ملكة الدلوكة إنصاف مدني بتصريحاتها النارية والتي أكدت من خلالها بحسب صحيفة السوداني، أن العداد سيرتفع الى ثلاثمائة ألف بعد الحظر حتى يتم تعويض فترة توقفها، وشارك بالحفل نجل الفنانة بلوبلو محمد بشير .
من جانب آخر درج عدد من المطربين على إحياء حفلات مباشرة من منازلهم ووجدت الخطوة قبولا كبيرا من معجبيهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر نال نسبة مشاهدة عالية (تصريحات) إنصاف و(رقصات) بلوبلو تحصدان الإعجاب في حفل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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