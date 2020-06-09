الهيئة العامة للأرصاد الجوية :سحب رعدية مصحوبة برياح عالية السرعة وأمطار

التاريخ: 09-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر ، إستمرار تكون السحب الرعدية التي تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلي غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة على ولايات ( النيل الأزرق والأبيض ، القضارف ، سنار ، الجزيرة ، الخرطوم ، نهر النيل ، شمال وجنوب كردفان ووسط وجنوب دارفور ) خلال اليوم “الثلاثاء” الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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