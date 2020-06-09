خطاب جديد من الفيفا للإتحاد السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عمم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منشورا للاتحادات الوطنية يوضح فيه الاشتراطات الصحية لعودة نشاط كرة القدم

• الالتزام التام بقرارات السلطات الصحية الوطنية.

• وفقاً للمتطلبات يجب اخضاع جميع المشاركين ( الاداريين/ المدربين/ الحكام/ اللاعبين الخ… )العائدين إلى نشاط كرة القدم لاختبار جائحة كورونا (COVID-19) وذلك لحمايتهم وبناء الثقة النفسية داخل المؤسسة و الفريق او النادي والمناطق المحيطة.

يجب اتباع الخطوات التالية لإجراء فحص جائحة كورونا (COVID-19) كما يلي:

1- يتم إجراء اول فحص قبل72 ساعة من استئناف نشاط كرة القدم.

2- يتم اجراء الفحص الثاني قبل بدء الحصة التدريبة الاولى.

3- يتم فحص جميع المشاركين في المنزل ، النادي او أي مكان بواسطة الاطباء.

4- لن يسمح بمشاركة اللاعبين الذين تثبت نتائج فحصهم بانها ايجابية.

5- يسمح فقط بمشاركة اللاعبون الذين اكدت نتائج فحصهم بانها سلبية.

احتياطات ضرورية عند السفر:

تضمنت المتطلبات الصحية عدد من الامور المهمة المتعلقة بسفر الفرق لأداء مباريات في مناطق اخرى وحرص ايضاً على ضرورة وضع احتياطات لكل من وسائل المواصلات او الاقامة في الفنادق او الاماكن المحددة للسكن . كما حثت المطتلبات على ضرورة تعقيم وسائل النقل (المواصلات)