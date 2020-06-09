منشور للتش على فيس بوك يقلق أنصار المريخ

الخليج 365 :
بعد تدشينه صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وجدت منشورات نجم المريخ الدولي محمد حامد التش متابعة كبيرة من أنصار النادي، ويتلقى اللاعب تعليقات وإعجاب منقطع النظير.
ونشر التش على صفحته حديثا يتعلق بالتغيير ما اعتبره أنصار الأحمر إقتراب اللاعب من الرحيل في ظل الإغراءات التي يجدها ورغبة الهلال في كسب توقيعه ليكون ضربة مزدوجة إداريا وفنيا عطفا على ثقل اللاعب وتأثيره الكبير.
وسلط الكاردينال مجهره على التش كما أن محمد عثمان الكوارتي الذي يرغب في طرح نفسه لمنصب رئاسة النادي وضع التش عنوانا لحملته الإنتخابية.
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