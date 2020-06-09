شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ودعتك الله يا ابوي في الجنة ان شاء الله يا ابوي ما تعبت ولا تعبتنا يا ابوي ابوي في ثواني مشى في اقل من ساعة اتدفن ليه مستعجل كدة يا ابوي يا ريتا كانت عيني قبل عينك يا ابوي في عليين يا رب ربنا يقبلك قبولاً حسناً ربنا يتولاك بي رحمتو يا ابوي

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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة هدى عربي تنعي والدها : ابوي في الجنة ان شاء الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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