خبير إقتصادي يدعو لزيادة صادرات السلع لتحسين سعر الصرف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد الخبير الاقتصادى الدكتور محمد الناير على أهمية زيادة صادرات السلع التى يتميز بها السودان لتحقيق عائدات من النقد الاجنبى واحلال الواردات وخفض العجز فى الميزان التجارى وتقليص فاتورة الواردات. وقال فى تصريح لوكالة الانباء السودانية (سونا) ان زيادة الصادرات تسهم فى تحسين سعر الصرف وخفض معدل التضخم مشيرا الى اهيمة معالجة مستدامة للمنظومة الزراعية لتصبح متكاملة فيما يخص البحوث والتحضيرات وتوفير التمويل والرى والارشاد الزراعى. Advertisements وأشار الى ضرورة وضع خطة علمية لادارة العملية الزراعة وتشجع المشروعات الكبيرة وصغار المزارعين للتحول نحو الانتاج الزراعى بشقيه النباتى اوالحيوانى. واكد الناير على أهمية انشاء بورصة للذهب وتطوير مصفاتها لزيادة نصيب البلاد من الذهب المنتج وتحويل القطاع التقليدى لقطاع منظم لزيادة معدلات الانتاج من سلعة الذهب. وقال ان معالجة قضايا مشكلة القطاع الاقتصادى على المدى القريب والقصير تؤدى لاستقرار القطاع الاقتصادى ونبه الى أهمية جذب مدخرات وتحويلات المغتربين ومعالجة قضاياهم.

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