إرتفاع كبير في أسعار الذهب في الخليج 365 الثلاثاء 9 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت اسعار الذهب في السودان ارتفاعا اضافيا حيث صعد سعر جرام الذهب الخام في أسواق الخرطوم إلى 5800 جنيهاً. وبلغت الزيادة مقارنة بأسعار مطلع الأسبوع نحو 250 جنيهاً بعد أن كان السعر حوالي 5750. وارجع تجار سبب الارتفاع الى عودة صعود الدولار الامريكي بالاضافة الى عودة التعاملات المالية المصرفية ما تسببت في ارتفاع الأسعار. واليكم ايضا اسعار الذهب في الخليج 365 الثلاثاء 9 يونيو 2020 وفق سوق البورصة العالمي (ملاحظة سعر الذهب في الجدول التالي باعتبار سعر الدولار بالسعر الرسمي 55 جنيها لمعرفة سعر الذهب في السوق فقط قم بضرب سعر الجرام بسعر الدولار في السوق السوداء ( اليوم 142 جنيها ) متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السودان بالجنيه السوداني الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 3,020 جنيه $54.64 سعر الذهب عيار 22 2,769 جنيه $50.09 اسعار الذهب عيار 21 2,643 جنيه $47.81 اسعار الذهب عيار 18 2,265 جنيه $40.98 سعر الذهب عيار 14 1,762 جنيه $31.88 سعر الذهب عيار 12 1,510 جنيه $27.32 اسعار أوقية الذهب 93,934 جنيه $1,699 اسعار جنيه الذهب 21,143 جنيه $382.51 اسعار كيلو الذهب 3,020,396 جنيه $54,643

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