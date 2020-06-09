أردوغان: خليفةحفتر سيكون خارج المعادلة الليبية في أي لحظة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، سيكون “خارج المعادلة في أي لحظة” في ليبيا. وقال أردوغان في تصريح لقناة “تي أر تي” التلفزيونية التركية اليوم الاثنين: “وفقا لوجهة نظري والتطورات الأخيرة، فإن حفتر سيكون خارج المعادلة في ليبيا في أي لحظة”.وأضاف أردوغان أن “النجاحات التي حققتها حكومة فايز السراج جعلت حفتر يجن”، كما اعتبر أن “روسيا منزعجة من هذا التقدم”، حسب قوله.وتعليقا على اتصاله الهاتفي الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أردوغان إن ترامب “أكد نجاح تركيا في مساعيها بليبيا”. روسيا اليوم

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