بيان عاجل “للجيش الليبي” بشأن تدخل إحدى دول الناتو في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت القيادة العامة “للجيش الليبي” في بنغازي شرقي ليبيا اليوم الاثنين، بيانا بشأن تدخل إحدى دول “حلف شمال الأطلسي – الناتو”، عسكريا في البلاد.وأشار البيان إلى أنه “اليوم وأكثر من أي وقت مضى يتأكد للجميع أن تركيا كأحد أعضاء دول حلف الناتو تستغل عضويتها للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقي دول الحلف أية مصلحة في ذلك”.وأضاف: “لابد لنا من الإشارة لدول حلف الناتو هل هم اليوم مستعدين للتورط في حرب لدعم تركيا في مؤامراتها؟؟ والتي تخدم مصلحتها فقط بما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار”.وذكر البيان، أن “سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه، وأن الجيش الوطني الليبي بكل قوته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة ضد مساعي احتلال أرضـــنا وسندافع عن وطننا في مواجهة العدو التركي المحتل الذي يسعى لضرب استــقرار ليبيا والمنطقة”.ونوه، إلى أنه “بعد إعادة الجيش الوطني لانتشاره واستجابته للنداءات الدولية ودخـول مليشيات الوفاق ومرتزقة وإرهابيي أردوغان لبعض المدن في الغرب الليبي، أعملوا فيها القتل والإعدام والتدمير والتخريب والسرقة فلم يسلم منهم لا بشـر ولا حجر ولا حيوان ولا الأحياء ولا الأموات سواء في ترهونة أو الأصابعة وقصر بن غشير”.وختم بالقول: “اليوم نقول لشعبنا العظيم.. أن جيشكم الوطني يعمل بكل قوة وحزم لاستعادة الأمن والاستقرار في كل ليبيا بالتعاون والتنسيق مع أصدقاءه الدوليين والإقليميـــين والأمم المتحدة”.وشدد على التعاطي بإيجابية مع الجهود الدولية الرامية لإطلاق عملية سياسية، وأنه “لن نقف مكتوفي الأيدي في حماية شعبنا ودفاعا عن ترابنا الوطني”.