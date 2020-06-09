“أدت مهمتها بنجاح”… إيران تكشف عن استراتيجية فاعلة في الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحدث الأدمیرال علي شمخاني أمین المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني، عن نجاح استراتيجية بلاده فيما يخص ناقلات النفط.وكتب شمخاني على تويتر: “ناقلات النفط الإیرانیة تعود إلی البلاد بعد أن أنهت مهمتها بنجاح. وهذا یعني أن استراتیجیة المقاومة الفاعلة کانت فعالة”.وأضاف: “الحمقی الذین سعوا إلی حصارنا فهم محاصرون الآن فی حصار القدرة الإیرانیة. استجداءات ترامب وهوك للمحادثات مع إیران هو دلیل علی هذا القول”، بحسب وكالة أنباء الطلبة “إسنا” الإيرانية. المادة السابقة صاعقة قوية تضرب محيط البيت الأبيض وتصيب عسكريين المقالة القادمة بيان عاجل “للجيش الليبي” بشأن تدخل إحدى دول الناتو في ليبيا

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