اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

صاعقة قوية تضرب محيط البيت الأبيض وتصيب عسكريين

0 نشر
... .... 0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن صاعقة ضربت محيط البيت الأبيض في العاصمة واشنطن ما أسفر عن إصابة العديد من العسكريين العاملين هناك.ونقلت قناة “17” الأمريكية مقطع فيديو عن الصواعق التي ضرب العاصمة الأمريكية في الأيام الأخيرة، حيث خلفت إصابات بين صفوف العسكريين في محيط البيت الرئاسي الأمريكي.وذكرت مديرية المطافئ والإسعاف في مقاطعة كولومبيا، على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحادث وقع في حديقة “لافاييت بارك” بالقرب من البيت الأبيض، مضيفة أنها تلقت اتصالا بعد منتصف ليل الجمعة عن تعرض عسكريين اثنين لصاعقة ضربت داخل الحديقة.

المادة السابقةالرئاسة الفلسطينية: سنسحب اعترافنا بإسرائيل في هذه الحالة
المقالة القادمة“أدت مهمتها بنجاح”… إيران تكشف عن استراتيجية فاعلة في الخليج
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صاعقة قوية تضرب محيط البيت الأبيض وتصيب عسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا