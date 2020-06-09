صاعقة قوية تضرب محيط البيت الأبيض وتصيب عسكريين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن صاعقة ضربت محيط البيت الأبيض في العاصمة واشنطن ما أسفر عن إصابة العديد من العسكريين العاملين هناك.ونقلت قناة “17” الأمريكية مقطع فيديو عن الصواعق التي ضرب العاصمة الأمريكية في الأيام الأخيرة، حيث خلفت إصابات بين صفوف العسكريين في محيط البيت الرئاسي الأمريكي.وذكرت مديرية المطافئ والإسعاف في مقاطعة كولومبيا، على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحادث وقع في حديقة “لافاييت بارك” بالقرب من البيت الأبيض، مضيفة أنها تلقت اتصالا بعد منتصف ليل الجمعة عن تعرض عسكريين اثنين لصاعقة ضربت داخل الحديقة.
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