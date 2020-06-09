السيادي يوجه بتكريم امرأة سودانية حققت انتاجية عالية لـ (القمح) بالولاية الشمالية

علمت مصادر بتوجيه عضو مجلس السيادة الانتقالي د. عائشة موسى السعيد، بتكريم امرأة سودانية حققت انتاجية عالية لـ”القمح” كانت قد نشرت قصة نجاحها أواخر مايو الماضي.

وقال والي الولاية الشمالية اللواء ركن محمد حسن الساعوري إن عضو المجلس السيادي دكتورة عائشة موسى، وجهت بتكريم هذه السيدة المنتجة.

مشيدة بنجاحها وجهدها، جاء ذلك خلال لقائها والي الولاية الشمالية يوم الأحد، وأمتدحت “عائشة” دور المرأة السودانية في بناء الوطن ودعم الاقتصاد.

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وبحسب صحيفة السوداني التي كان لها قصب السبق في نشر قصة نجاح المزارعة السودانية “ملاك سعيد عبد الحفيظ” التي حققت انتاجية عالية من محصول القمح هذا الموسم، بحصادها 12جوالاً، من حقلها الذي لاتتجاوز مساحته نصف فدان فقط. اعتمدت “ملاك” التي تنحدر من منطقة حفير مشو شمالي السودان، على جميع مراحل الزراعة على ذاتها، من تحضير للتربة وزراعة وري ثم الحصاد.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بها، وعدوها نموذجاً للمرأة العاملة، داعين وزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدني لتشجيعها وتحفيزها، بعد أن ذاع خبرها في الوسائط.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)